新北板橋計程車宿舍大火　3死1命危

▲運將宿舍凌晨大火，釀3死4人輕重傷。（圖／民眾提供）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區22日凌晨2時許，南雅西路二段一棟公寓3樓突然冒出大量火煙，警消獲報到場，發現火勢已猛烈燃燒，立即射水救火，並在屋內發現多名受困民眾，其中2人被燒成焦屍、1人命危、3人輕傷，確切起火原因有待調查釐清。

▲警消在現場拉水線灌救，發現2人失去生命跡象，被緊急送醫搶救。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，起火建物為連棟式5層樓公寓，3樓做為計程車車行的運將宿舍使用，共隔出6間房、2間浴廁，起火時4間房均有住人，共約5人住在裡面，起火時一度有多人受困屋內。

由於火勢猛烈有延燒之虞，且建物內住有多名民眾，警消不敢大意派出21輛消防車、8輛救護車及97名警消到場，拉出水線進入屋內灌救，同時疏散建物內24名住戶。

▲有3名民眾身體不適或受到輕傷，被送醫治療，所幸均無生命危險。（圖／記者游宗樺攝）

警消入屋搜救，在浴室及臥房內各發現1名年約6、70歲的陳姓及塗姓男子，均失去生命跡象倒臥地面，被緊急分送往亞東及部立台北醫院急救，其中陳男就醫後恢復呼吸心跳，但仍命危。

警消入屋擴大搜索時，發現屋內大量使用易燃隔間材料，屋內隔間幾乎被燒光，進一步搜索後，發現屋內有林男、林女2人（均約60歲），已呈現燒屍狀態明顯死亡。

▲運將宿舍凌晨大火，釀3死4人輕重傷（圖／記者游宗樺攝）

此外，起火戶隔壁的柯姓男子（約40歲）與住樓上的徐姓女子（約60歲）遭濃煙嗆傷，雙雙被送往亞東醫院急救無生命危險，另外還有一名陳姓女子（約40歲）身體不適，被送醫觀察。

新北市消防局副局長李清安表示，警消於凌晨2時47分獲報，派出多輛救災車輛、救護車到場，經射水灌救後，於3時45分撲滅，共計有2名民眾明顯死亡、2人失去生命跡象及3人輕傷，其中1人到院後恢復呼吸心跳。粗估燃燒面積約30坪，確切起火原因有待調查釐清。

▲起火戶的楊姓屋主（中）到場。（圖／記者游宗樺攝）