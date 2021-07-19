高雄氣爆疑夫拉妻陪葬！瓦斯桶「火力全開」　鄰曝：兩人常吵架

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市左營區舊城巷一處鐵皮屋驚傳火警，發現屋內的臥室有一對夫妻焦屍，才剛結婚2年，根據鄰居的轉述，火警發生當下有聽見2聲爆炸聲響，不過妻子行動不便，同時臥房內又有瓦斯桶，鄰居又說近期又有吵架，案情似乎不太單純，是否有「加工」殺人或拉妻子陪葬導致雙 亡，或是單純厭世？目前警方已經報請檢察官相驗來釐清死因。

▲高雄左營舊城巷一對夫妻成焦屍 。（圖／記者吳世龍翻攝）

鄰居說當時火警發生時，自己正在睡覺，有聽見2聲的爆炸聲，等到她探頭一看已經看到火勢冒出，打開窗子整個夜空被火勢照亮，不清楚為何會起火燃燒。火警發生在18日晚間10點多，消防隊獲報趕抵現場滅火，無奈火勢撲滅之後，消防員在清理火場時，發現屋內臥室有兩具焦屍，分別是60歲的金姓男子以及他的楊姓妻子。楊姓妻子是身障人士，兩人在去年才公證結婚，搬到這個地方才2年。

高雄市消防局第二大隊副大隊長樓鎮宇說：「在臥室有發現一桶正在燃燒的瓦斯桶，然後就將它撲滅，進入室內的時候有聞到瓦斯味道，從臥室進去之後，就發現左側躺一名女性死者，也是靠近在床鋪旁邊，男子屍體在房間角落，瓦斯桶在男生的旁邊」。

同時里長也說，金姓男子平常是打零工維生，最近疫情關係，幾乎沒有工作收入，還向里長說要申請補助，而妻子平常很少出門，只是大略知道前一段時間，他們兩個人之間鬧得不是很愉快。

▲高雄左營舊城巷一對夫妻成焦屍，警消進行火場鑑定 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄左營舊城巷一對夫妻成焦屍，警消進行火場鑑定 。（圖／記者吳世龍攝）

由於楊姓妻子是肢障人士，行動不方便，加上瓦斯桶靠近金姓男子，很難不排除楊姓妻子是否有被「加工」死亡，或是陪葬，中間有沒有涉及他殺因素、單純起火或是其他原因，諸多疑點，目前警方已經報請檢察官相驗，來釐清案情。

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