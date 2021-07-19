　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄氣爆疑夫拉妻陪葬！瓦斯桶「火力全開」　鄰曝：兩人常吵架

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市左營區舊城巷一處鐵皮屋驚傳火警，發現屋內的臥室有一對夫妻焦屍，才剛結婚2年，根據鄰居的轉述，火警發生當下有聽見2聲爆炸聲響，不過妻子行動不便，同時臥房內又有瓦斯桶，鄰居又說近期又有吵架，案情似乎不太單純，是否有「加工」殺人或拉妻子陪葬導致雙 亡，或是單純厭世？目前警方已經報請檢察官相驗來釐清死因。

▲高雄左營舊城巷一對夫妻成焦屍，警消進行火場鑑定 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄左營舊城巷一對夫妻成焦屍 。（圖／記者吳世龍翻攝）

鄰居說當時火警發生時，自己正在睡覺，有聽見2聲的爆炸聲，等到她探頭一看已經看到火勢冒出，打開窗子整個夜空被火勢照亮，不清楚為何會起火燃燒。火警發生在18日晚間10點多，消防隊獲報趕抵現場滅火，無奈火勢撲滅之後，消防員在清理火場時，發現屋內臥室有兩具焦屍，分別是60歲的金姓男子以及他的楊姓妻子。楊姓妻子是身障人士，兩人在去年才公證結婚，搬到這個地方才2年。

高雄市消防局第二大隊副大隊長樓鎮宇說：「在臥室有發現一桶正在燃燒的瓦斯桶，然後就將它撲滅，進入室內的時候有聞到瓦斯味道，從臥室進去之後，就發現左側躺一名女性死者，也是靠近在床鋪旁邊，男子屍體在房間角落，瓦斯桶在男生的旁邊」。

同時里長也說，金姓男子平常是打零工維生，最近疫情關係，幾乎沒有工作收入，還向里長說要申請補助，而妻子平常很少出門，只是大略知道前一段時間，他們兩個人之間鬧得不是很愉快。

▲高雄左營舊城巷一對夫妻成焦屍，警消進行火場鑑定 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄左營舊城巷一對夫妻成焦屍，警消進行火場鑑定 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄左營舊城巷一對夫妻成焦屍，警消進行火場鑑定 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄左營舊城巷一對夫妻成焦屍，警消進行火場鑑定 。（圖／記者吳世龍攝）

由於楊姓妻子是肢障人士，行動不方便，加上瓦斯桶靠近金姓男子，很難不排除楊姓妻子是否有被「加工」死亡，或是陪葬，中間有沒有涉及他殺因素、單純起火或是其他原因，諸多疑點，目前警方已經報請檢察官相驗，來釐清案情。

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

快訊／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

終於回家！鳳山大樓146人解隔離　住戶：想哭、衣服泡14天臭了

男網友「指交」紅腫痛爆！自曝染性病？　泌尿女醫打臉：不可能

微拖吊落跑？違規車「微脫鉤」溜了　網歪樓微造句

人人都可變萬磁王？「AZ手臂」也出現　物理名師曝2關鍵

等不及解封「神壇問事」！11人恐罰330萬　乩童苦嘆：神仙難救

高雄嬤打疫苗後失聯　鄰擔心敲門喊「火燒厝」...結局逆轉

 
ET快訊
快看電費單！6月不收夏季電價　台電竟意外「偷」收
不打不會那麼快死！高雄男打莫德納猝死　妻曝：老公允杯要剖解
快訊／義享天地閉店清消1天！高市府曝原因
中央擬再推振興券救餐飲業　最快上路時間曝
10天開房連結6次扯「路過洗澡」　台中家教男恐怖足跡黑數曝
快訊／高雄男打莫德納後8小時猝死　解剖結果出爐
19歲打到疫苗了！屏東妹苦等3週「電話響起」超幸運：是莫德納
高雄氣爆疑夫拉妻陪葬「2人變焦屍」　鄰居曝內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

出國留學16年！39歲男喊「不想中斷學事業」拒服兵役　下場慘爆

外遇人夫喊「喜歡被硬上」判賠20萬　小三哭窮被抓包爽玩豪華泳池

不打不會那麼快死掉！高雄男打莫德納猝死　妻曝：老公允杯要剖解

警當臨時保母1抱2牽...畫面太溫馨！網：這個不錯可以嫁

一二樓都有人用餐！牡丹灣Villa群聚還原　屏縣府6聲明：違法一定罰

快訊／高雄男打莫德納後8小時猝死家中　解剖相驗結果出爐

汐止傳統市場1女癲癇發作抽搐倒地　警消全副武裝助送醫

牡丹灣villa群聚風暴「26人逐一電訪錄音」　屏縣府：舉發錯會挨告

高雄氣爆疑夫拉妻陪葬！瓦斯桶「火力全開」　鄰曝：兩人常吵架

苗栗民宅火警濃煙直竄樓上　妙齡女冷靜「關門阻隔」成功自救

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

直擊台中「逢甲夜市」微解封情況　首周末湧大量人潮！現場畫面曝光

朋友遭丟洗衣機...翻滾多圈求救 黃金獵犬淚眼怒瞪奴才：好殘忍

出國留學16年！39歲男喊「不想中斷學事業」拒服兵役　下場慘爆

外遇人夫喊「喜歡被硬上」判賠20萬　小三哭窮被抓包爽玩豪華泳池

不打不會那麼快死掉！高雄男打莫德納猝死　妻曝：老公允杯要剖解

警當臨時保母1抱2牽...畫面太溫馨！網：這個不錯可以嫁

一二樓都有人用餐！牡丹灣Villa群聚還原　屏縣府6聲明：違法一定罰

快訊／高雄男打莫德納後8小時猝死家中　解剖相驗結果出爐

汐止傳統市場1女癲癇發作抽搐倒地　警消全副武裝助送醫

牡丹灣villa群聚風暴「26人逐一電訪錄音」　屏縣府：舉發錯會挨告

高雄氣爆疑夫拉妻陪葬！瓦斯桶「火力全開」　鄰曝：兩人常吵架

苗栗民宅火警濃煙直竄樓上　妙齡女冷靜「關門阻隔」成功自救

柯文哲拋自購疫苗！簡舒培提韓國大邱案例　「把台灣人當笨蛋？」

拒掃實聯婦嗆店員：為何抓我？　人夫遭手推車波及霸氣回16字

火燒車易造成人命傷亡　燃油車與電動車交通事故請小心

前偶像爆吳亦凡「喜歡的女生一定上」　一見面就「含嘴餵食想摸胸」

吳亦凡反擊女網紅「索討鉅款」！控聊天紀錄遭造假…工作室2點聲明

英國BNO特許入境將到期！港人最後關頭離境　機場現排隊人潮

女深夜機車拋錨佳冬戰備跑道　警聯絡機車行載她回家

美國男籃逆轉勝西班牙　里拉德砍19分、拉文連線KD秀空拋灌籃

膠質黏嘴太過癮！板橋市場傳統炸物　酥炸雞翅肉嫩多汁排隊也要吃

出國留學16年！39歲男喊「不想中斷學事業」拒服兵役　下場慘爆

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

社會熱門新聞

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

人妻外遇曝光　鹹濕對話竟是小王前妻蒐證的

高雄夫妻成惡火焦屍　里長曝近況

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

男大生愛上女教練　未婚夫不是他

一對夫妻成焦屍！左營鐵皮屋大火　

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

美妝節目常客「知名美魔女董座」持球棒作勢打移工　畫面曝光

深夜開麥拉倫載女友人！加油一半起火

男誘2國中女脫光！　私享「自摸影片」卻外流

搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

凶狠角頭假釋撞死4人急落跑　還推小弟老爸頂罪

青潭堰1男溺水　緊急搶救不治

更多熱門

相關新聞

美女醫嗆「卯起來打請注意禮貌」　陳其邁親自致電

美女醫嗆「卯起來打請注意禮貌」　陳其邁親自致電

高雄市拚全市疫苗覆蓋率，市長陳其邁曾喊話「一定會卯起來打」。不過，台灣醫事行動聯盟發起人吳欣岱日前在臉書爆料，高雄市為增加疫苗接種速度，衛生局人員竟拿著碼表在旁計算醫師衛教時間，且不願參考醫療人員對動線的建議，疫苗支援費的補助也被層層扣扣，貼文一出引發熱議。對此，高雄市長陳其邁事後也親自致電吳欣岱說明情況！

即／高雄60歲男接種AZ隔天昏迷　病況曝

即／高雄60歲男接種AZ隔天昏迷　病況曝

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

微解封首周末　高雄彌陀秘境湧入近400人

微解封首周末　高雄彌陀秘境湧入近400人

竹南火警濃煙上竄　妙齡女關門阻隔自救

竹南火警濃煙上竄　妙齡女關門阻隔自救

關鍵字：

高雄左營火警焦屍夫妻鐵皮屋火警焦屍夫妻鐵皮屋火警焦屍夫妻鐵皮屋舊城

讀者迴響

熱門新聞

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

他打莫德納第2劑劇痛：副作用太扯

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

女大生遭外籍教授殺害！「臉被砍爛」慘死

親眼見親戚遭剝皮　柴柴嚇爛緊酸

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

快訊／吳亦凡首發聲「我已忍無可忍！」

台南虎媽道歉了！她「含淚唸稿」：是我撒謊

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

紓困金還有8萬人沒領！這類人最高領3萬

更多

最夯影音

更多
假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面