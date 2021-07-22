芒果熱量高？營養師曝關鍵「這些人」勿過量

▲芒果營養價值高、熱量低。（圖／PIXABAY）

生活中心／綜合報導

夏天是芒果盛產季節，黃澄澄多汁美味，讓人難以抗拒，不論直接吃，還是做成冰品，都非常美味，營養師余朱青表示，芒果熱量低、營養價值高，富含豐富的膳食纖維，可以幫助腸胃消化，不過有三高的人，得要注意份量，避免攝取過多，造成身體負擔。

營養師余朱青在臉書粉專發文指出，芒果含擁有豐富的營養價值，包括維生素A、維生素C、膳食纖維、胡蘿蔔素等營養素，吃一顆愛文芒果就能獲得整日91%的維生素A，可增強免疫力、預防乾眼症、維持呼吸道健康等等，熱量並沒有想像中的來得高，一顆中型愛文芒果熱量約120大卡。

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▲芒果擁有豐富的營養素。（圖／翻攝余朱青Julie營養師臉書）

芒果營養與功效

⬥ß-胡蘿蔔素：預防夜盲症，降低血壓、膽固醇、降低癌症罹患率 。

⬥維生素A：鞏固免疫系統增強免疫力，能預防乾眼症。

⬥維生素C：維持呼吸道健康、抗氧化、潤澤皮膚、養顏美容。

⬥膳食纖維：幫助腸胃消化。

余朱青提到，果品種多元且富含多種營養素，常見芒果種類中，在熱量上以愛文芒果為最低，維生素A每顆含量也高達1920 IU，膳食纖維以金煌芒果為最多，餐與餐間或飯後2小時間食用芒果，也能吸收較完整的營養素，如果飯後馬上吃芒果，可能因為已經吃了米飯或其他食物，血糖已經上升，若這時候再吃大量攝取，水果中的糖分可能會讓血糖一下子飆太高，對身體造成一些負擔。

▲芒果保存方法。（圖／翻攝余朱青Julie營養師臉書）

保存秘訣



⬥果皮產生斑點或黑褐色，會降低芒果的品質及風味。

⬥買回家的芒果已經熟透，務必放在冰箱保存，並在2天內食用完畢。

⬥如果芒果過幾天才吃，可以選果皮偏綠的芒果，先放室溫貯存，待綠色果皮全部褪掉後即可食用。

▲不同芒果品種，熱量也有所差異。（圖／翻攝余朱青Julie營養師臉書）

最後，她也提醒民眾，芒果一天吃1~2份即可，份量以平常吃飯的碗為基準，1份則裝到8分滿左右，千萬不能因為好吃而過量，雖然芒果裡面的營養成分非常多，但對芒果過敏、糖尿病、腎臟病、有三高疾病的患者，更要注意食用的份量，一天最多只能吃半份，以免血糖飆高，腎臟功能不佳及心臟病患，也不建議超過1個拳頭大小。