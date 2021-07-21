司康超邪惡！12款「熱量排行榜」出爐　這口味竟然等於一碗白飯

▲吃起來外酥內軟的「司康」讓人一吃就上癮，小小一顆熱量相當驚人。（示意圖／pixabay）



生活中心／綜合報導

吃起來外酥內軟的「司康」是英式下午茶的經典，還可以搭配多種口味，讓人一吃就上癮，不過小小一顆司康熱量其實相當驚人，營養師高敏敏在粉絲專頁整理出「司康控熱量排行榜」，分析出12種口味的司康熱量，快來看看你愛吃的口味是不是熱量爆棚！

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▲司康超邪惡！12款「熱量排行榜」出爐。（高敏敏營養師提供）



高敏敏以每個68g的司康來計算，熱量、脂肪及糖量排名第一名的就是「巧克力」口味，熱量281kcal、脂肪11g、糖12.5g，一顆巧克力司康熱量等於一碗白飯，還附加了12.5g的精緻糖，果真是相當邪惡，第二名是「奶酥」口味，熱量256kcal、脂肪10.2g、糖13.7g，第三名則是「燕麥葡萄乾」口味，241kcal、脂肪4.8g、糖12.4g。

高敏敏提到，「司康比較邪惡的地方就是會忍不住一顆接一顆，別看小小一個好像沒什麼，熱量卻挺驚人」，建議民眾偶爾下午茶時段吃一個滿足味蕾即可，可以搭配無糖茶、黑咖啡更少負擔，以後想吃司康，又想控制身材時，記得先把熱量表拿出來看一下，才不會一不小心太放縱。