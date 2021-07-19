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颱風外圍沉降發威！桃園今飆38.9度　鄭明典：明桃竹苗仍防極端高溫

▲▼烟花颱風路徑變數大。（圖／中央氣象局）

▲烟花颱風路徑變數大。（圖／中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，受到午後熱對流影響，氣象局今天（7/19）下午針對中南部11縣市發布大雨特報，中南部地區和竹苗山區有局部大雨發生機率。並另於17時18分針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時30分，中南部民眾需慎防短時強降雨、雷擊。另受颱風外圍沉降作用影響，今天下午桃園飆出38.9度高溫，氣象局局長鄭明典也提醒，明天竹苗地區仍有機會出現沉降作用，仍須留意極端高溫。

根據中央氣象資訊，受到午後熱對流影響，氣象局針對新竹以南11縣市發布大雨特報，並於下午17時18分針對高雄市和屏東縣發布大雷雨即時訊息，將持續至18時30分止。

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此外，氣象局資訊亦指出，今天最高溫排行前三名都位於桃園地區，桃園市蘆竹12時50分測得38.9度，其次則為桃園市大園38.6度以及桃園市觀音37.3度。高溫排行前十名均為桃竹苗與新北市。

中央氣象局局長鄭明典接受電話訪問時表示，今天受到烟花颱風外圍沉降作用影響、缺乏海風調節，以至於雪山山脈西北側桃竹苗地區出現極端高溫，隨颱風接近，明天（7/20）桃竹苗地區仍有機會出現明顯沉降作用，仍要留意37度甚至以上高溫。

但隨颱風接近，鄭明典也說，約莫後天開始便會轉為受颱風外圍環流影響，屆時北部開始有局部短暫陣雨或雷雨，東北部也有局部降雨，還請民眾持續留意氣象局最新預報資訊。

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沉降作用烟花颱風高溫

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