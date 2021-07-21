PCR結果曝！裝甲兵訓練指揮部驚爆1軍人確診　接觸者全面隔離



▲軍方證實1名同仁遭確診，但否認隔離多達70人。（示意圖／軍聞社提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹湖口鄉的陸軍裝甲兵訓練指揮部（舊稱裝甲兵學校、裝校），傳出有1名軍人確診、70名接觸者遭隔離；陸軍教準部證實1人遭確診，但否認「70名接觸者遭匡列」，發言人凃傳鈞說，相關接觸者已進行自主隔離及PCR檢測，目前全部陰性，且環境也已進行消毒，至於訓練部份則不受影響。

網友在群組爆料，湖口鄉裝甲兵學校裡有1人確診新冠肺炎，相關接觸者70人已隔離。

陸軍校準部發言人凃傳均證實1名確診，但表示隔離人數並非其他媒體所說的這麼多，詳細接觸者人數也不便透漏；發言人陳中吉少將說，確診者「就是同仁」，不管軍官或士兵都是同仁，其他個資也無法透漏。

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凃傳鈞說，這名確診者是因為接觸確診的親友才被傳染，軍方一接到消息後隨即啟動機制進行疫調、匡列、自主隔離，並已完成環境清潔消毒，而這名確診者並不會對接下來的訓練有所影響。

陸軍也在晚間8時許發布相關說明，內容如下：

陸軍司令部今（21）日表示，所屬第六軍團某同仁，於7月19日接獲警方通知，因與營外確診友人接觸，赴醫院篩檢後，於20日判定為陽性，依地方衛生單位指導實施隔離。

陸軍司令部指出，考量該員目前於裝訓部受訓，為周延防疫，陸軍於快篩結果出爐前，即啟動防疫機制，對密切接觸者均實施PCR檢測，結果皆呈陰性。相關單位另同步進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等作業，並持續監測與掌握人員健康狀況。

陸軍司令部強調，將續依中央及國防部各項防疫指引與要求，落實防疫作為與整備，以確保部隊整體戰力。



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