　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

模擬烟花颱風登陸太麻里溪口　避難收容所開設演練

▲烟花來襲，台東縣長饒慶鈴視察各項災害應變工作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲烟花颱風來襲，台東縣長饒慶鈴(中)視察各項災害應變工作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

烟花颱風即將於這星期侵台，恐帶來強風豪雨造成災害，台東縣長饒慶鈴為瞭解縣內各鄉鎮避難收容所的應變措施，21日特地前往檢視環境規劃、收容人數、流程及人力物資等準備工作。饒慶鈴表示，目前仍為疫情3級警戒，除落實災害應變工作，收容安置作業也應配合防疫規定，避免疫情擴大風險。

避難收容所開設演練於下午2點展開，模擬假設中度颱風烟花於太麻里溪口登陸，台東市降雨量已達382mm，卑南溪水位暴涨，已達一級警戒水位，進行住民撤離疏散及收容安置，包括避難收容所開設作業、災民登記編管安置、物資發放運補作業、宗教心靈撫慰、緊急傷病救護及後送等情境，參演單位及人員動作逼真純熟。

饒慶鈴提到，防疫期間加上颱風等複合式災害，是有史以來首次碰到，因此，要避免傳染風險及兼顧安全應變措施是政府面臨的挑戰，縣府團隊超前部署，提早做好災害應變準備工作，目前除了包括台東市有10處等各鄉鎮市公所規劃的災民收容所外，縣府與旅宿業簽訂防災合作備忘錄共有32家，災時亦可藉由旅宿業進行收容與安置，並要求落實相關防疫措施。

為做好防疫，當評估災情嚴重或必須實施預防性疏散撤離時，居家隔離者將由防疫專車載送至防疫旅館，其餘民眾則由鄉鎮市公所動員緊急疏散至避難收容所；各收容所都設有發燒篩檢站，如果發現有發燒症狀的民眾，將立即通報衛生局派專車將民眾送往指定醫院。


台東縣消防局指出，為落實防疫措施，除了加強防範衛教及個人衛生防護，並保持環境衛生，特別是避難收容所動線規劃、住宿空間及飲食空間皆作適當區隔或保持社交距離，所有人員配戴口罩，出入及定時量測體溫和進行消毒工作，希望讓避難疏散的民眾住的安全、安心且窩心。


►10人份、全不鏽鋼，原價3490元，特價2799元
 

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
知名球評石明謹違法兼職！　遭判降級並罰20萬元
1500萬劑BNT簽到了！一張圖看「我打得到疫苗嗎」　覆蓋率
快訊／中颱「烟花」20:30發布海警！　環流今起掃台北
侯怡君沉默8小時首發聲！　硬起來戰小三：妳們別再說謊了
16歲妹遭誘拍「自摸片」！畫面流入300人↑大群、AV網站
河南暴雨洪災「千年一遇」！　習近平說話了
快訊／力旺總經理沈士傑　心肌梗塞辭世

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

酬神戲微解封「有條件演出」　警籲守4規定：別小看病毒威力

夢遊？婦睡前吃安眠藥變離家失蹤　神隱5小時人墜邊坡

退休高職校長高齡88揮毫不輟　南投縣文化局推白博文米壽展

歷時近3年斥資1500萬　台中潭子簡易棒壘球場8月底完工

模擬烟花颱風登陸太麻里溪口　避難收容所開設演練

移民署連結網絡夥伴　提醒防疫鬆綁「不鬆懈」

你有包裹未領取「詐騙簡訊」連轟10天　他怕了！免費專家幫診斷

改善東部失智照護能量　馬蘭榮家預劃新建失智專區

後山文學獎+年度新人獎　作家線上分享文學創作

報廢車輛棄置路旁　台東上半年拖吊72輛

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

酬神戲微解封「有條件演出」　警籲守4規定：別小看病毒威力

夢遊？婦睡前吃安眠藥變離家失蹤　神隱5小時人墜邊坡

退休高職校長高齡88揮毫不輟　南投縣文化局推白博文米壽展

歷時近3年斥資1500萬　台中潭子簡易棒壘球場8月底完工

模擬烟花颱風登陸太麻里溪口　避難收容所開設演練

移民署連結網絡夥伴　提醒防疫鬆綁「不鬆懈」

你有包裹未領取「詐騙簡訊」連轟10天　他怕了！免費專家幫診斷

改善東部失智照護能量　馬蘭榮家預劃新建失智專區

後山文學獎+年度新人獎　作家線上分享文學創作

報廢車輛棄置路旁　台東上半年拖吊72輛

半夜見愛貓三角擺陣「嘴邊叼毛球」！　他開燈秒嚇醒：哪來的啦

南韓駐外軍艦感染擴大！清海部隊「270人染疫」...確診率逼近9成

「年紀不重要，魅力才是一切」　4種觀念養出法國女生的自信

尷尬！ 4種「聊天大忌」讓12星座一秒嚇跑

兄弟戰富邦林智勝沒有先發　富邦申皓瑋扛五棒

花蓮3300國小教職員　全面施打疫苗！接種後注意事項曝

謝長廷服務東奧國手 8台空氣清淨機支援射擊隊、羽球隊

東京比里約好多了　盧彥勳住選手村還習慣：沒什麼好抱怨的

東南亞疫情持續升溫　調查：這家手機生產面臨「直接衝擊」

聽障爸失業3個月！他要求履歷「遭3字回擊」臉秒垮：沒錢剛好

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

即／高雄雷聲狂轟！雨彈猛炸旗津「積水成河」

竹聯幫明仁會台南擄人逼債被逮

高雄鳳山、仁武超過2千戶停電

阿婆灣再傳17歲男女無照跑山！過彎失速撞車

全台掃黑三大幫派290人被逮　毒咖啡先驅原料列管

快訊／家教男慘了！台中重罰30萬

台南日僑接種AZ疫苗爭議

國道8號南133線路口改善審議通過

為解封做凖備　台東再降疫苗接種年齡

喜憨兒防疫食品組分送弱勢勞工

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

詐騙出新招　假藉「中華郵政要個資」是詐騙

你有包裹未領取「詐騙簡訊」連轟10天　他怕了

永續新竹！　林耕仁競選影片曝光

更多熱門

相關新聞

已打2劑AZ　鄭文燦：如政策可打第3劑願打國產疫苗

已打2劑AZ　鄭文燦：如政策可打第3劑願打國產疫苗

針對外傳桃園市長鄭文燦與台南市長黃偉哲第二劑要打國產高端疫苗，鄭文燦21日表示，這部分媒體報導有點錯誤，4月12日時由於當時民眾施打意願不高，所以地方首長帶頭施打第一劑，後來在10至12週後已打了第二劑。針對過產疫苗部分，由衛福部食藥署與疾管署兩個審查機制，只要能夠使用一定是安全、有效且沒有問題，未來如果有打國產疫苗機會，我願意來施打。

東奧羽球隊衣物交給旅行社送自助洗衣

東奧羽球隊衣物交給旅行社送自助洗衣

改善東部失智照護能量　馬蘭榮家預劃新建失智專區

改善東部失智照護能量　馬蘭榮家預劃新建失智專區

後山文學獎+年度新人獎　作家線上分享文學創作

後山文學獎+年度新人獎　作家線上分享文學創作

高盛下修Q3布蘭特原油價格至每桶75美元　分析師：原油仍是多頭！

高盛下修Q3布蘭特原油價格至每桶75美元　分析師：原油仍是多頭！

關鍵字：

烟花颱風 新冠肺炎 台東

讀者迴響

熱門新聞

台灣300萬人全打AZ　醫列9副作用

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

烟花原地打轉動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

水淹鄭州「乘客驚逃」！她淚尋失蹤兒

726降級不解封！陳時中14:00說明

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

奧運總領隊嗆選手「確診活該」　政院籲：集眾人之力支持選手

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！

北市宣布：幼兒園安親班7/27開放　學童人數降載50%

726降級不解封！陳時中鬆口：這兩天會公布指引

吳亦凡最強玩咖？廣告小妹曝「渣男星排行榜」

侯怡君怒嗆蕭大陸小三　女方被起底民視員工

500萬劑BNT要來了！慈濟成功簽約

更多

最夯影音

更多
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面