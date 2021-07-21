模擬烟花颱風登陸太麻里溪口　避難收容所開設演練

▲烟花颱風來襲，台東縣長饒慶鈴(中)視察各項災害應變工作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

烟花颱風即將於這星期侵台，恐帶來強風豪雨造成災害，台東縣長饒慶鈴為瞭解縣內各鄉鎮避難收容所的應變措施，21日特地前往檢視環境規劃、收容人數、流程及人力物資等準備工作。饒慶鈴表示，目前仍為疫情3級警戒，除落實災害應變工作，收容安置作業也應配合防疫規定，避免疫情擴大風險。

避難收容所開設演練於下午2點展開，模擬假設中度颱風烟花於太麻里溪口登陸，台東市降雨量已達382mm，卑南溪水位暴涨，已達一級警戒水位，進行住民撤離疏散及收容安置，包括避難收容所開設作業、災民登記編管安置、物資發放運補作業、宗教心靈撫慰、緊急傷病救護及後送等情境，參演單位及人員動作逼真純熟。

饒慶鈴提到，防疫期間加上颱風等複合式災害，是有史以來首次碰到，因此，要避免傳染風險及兼顧安全應變措施是政府面臨的挑戰，縣府團隊超前部署，提早做好災害應變準備工作，目前除了包括台東市有10處等各鄉鎮市公所規劃的災民收容所外，縣府與旅宿業簽訂防災合作備忘錄共有32家，災時亦可藉由旅宿業進行收容與安置，並要求落實相關防疫措施。

為做好防疫，當評估災情嚴重或必須實施預防性疏散撤離時，居家隔離者將由防疫專車載送至防疫旅館，其餘民眾則由鄉鎮市公所動員緊急疏散至避難收容所；各收容所都設有發燒篩檢站，如果發現有發燒症狀的民眾，將立即通報衛生局派專車將民眾送往指定醫院。



台東縣消防局指出，為落實防疫措施，除了加強防範衛教及個人衛生防護，並保持環境衛生，特別是避難收容所動線規劃、住宿空間及飲食空間皆作適當區隔或保持社交距離，所有人員配戴口罩，出入及定時量測體溫和進行消毒工作，希望讓避難疏散的民眾住的安全、安心且窩心。



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