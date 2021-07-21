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已打2劑AZ　鄭文燦：如政策可打第3劑願打國產疫苗

記者沈繼昌／桃園報導

針對外傳桃園市長鄭文燦與台南市長黃偉哲第二劑要打國產高端疫苗，鄭文燦21日表示，這部分媒體報導有點錯誤，4月12日時由於當時民眾施打意願不高，所以地方首長帶頭施打第一劑，後來在10至12週後已打了第二劑。針對過產疫苗部分，由衛福部食藥署與疾管署兩個審查機制，只要能夠使用一定是安全、有效且沒有問題，未來如果有打國產疫苗機會，我願意來施打。

▲桃園市長鄭文燦21日表示，針對外傳第二劑要打高端疫苗，媒體報導可能有點錯誤，已經完成第二劑施打，未來如果有機會打國產疫苗，我願意來施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦21日表示，針對外傳第二劑要打高端疫苗，媒體報導可能有點錯誤，已經完成第二劑施打，未來如果有機會打國產疫苗，我願意來施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，4月12日因為當時民眾施打疫苗意願不高，所以地方首長帶頭打了第一劑，在10到12週時候也打完第二劑。針對國產疫苗的部分，衛福部食藥署與疾管署兩個審查機制，會參酌專家審查與具體的數據，我相信只要能夠使用，一定是要安全、有效且沒有問題，國產疫苗只要能夠能通過衛福部審查，大家還是可以信賴，未來如果有打國產疫苗機會，我也願意來施打，不過因為AZ已打過2劑，中央對疫苗施打會不會有新的規範目前還不知道。

▲桃園市長鄭文燦針對如何截斷隱形傳播鏈提出看法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦針對如何截斷隱形傳播鏈提出看法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也針對如何截斷隱形的傳播鏈提出說明，他說，每個確診個案必須要進行精準疫調、擴大匡列與擴大採檢，並且要落實隔離，這些是邁向清零非常重要的對策，至少可讓疫情收斂，目前我們看到有幾個隱形傳播鏈在北北基桃，包括桃園在內，我們盡力追查足跡、運用系統包括手機軌跡系統，就是警政單位的所謂的雲龍系統，可以追蹤手機到過的每一個地點，包括停留的時間，以及接觸的其他的手機。

鄭文燦強調，第二個系統是唐鳳政委所開發的簡訊實聯制，目前調閱實聯制最多的縣市是桃園，主要是針對幾個隱形傳播鏈進行追查，所以上一輪調閱很多，第三個是我們警政單位的天羅地網系統，有時會追蹤確診者到過哪些單位，用這個即時影像系統追蹤，疫調同仁包括衛生局、警察局，通常都要非常細心地去詢問，搭配科技調查，才能夠達成效果，當然最重要是當事人要配合，如果當事人不配合，隱匿足跡或刻意隱瞞活動史、接觸史，我們會根據情節高低罰款6萬到30萬元。

►「即日起，我退出老化黨。」

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