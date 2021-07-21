鹹豬手從肩膀滑到胸部　保全副總兩度性騷女會計下場曝

▲桃園市林姓男子去年5月間女會計聲稱落枕，林男卻趁其無法防備之際，從後方觸摸其胸部與身體隱私之處；未久又趁機自後擁抱與觸摸胸部等處挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某保全公司林姓副總心儀公司女會計，去年5月間女會計在辦公室聲稱頸部落枕很酸，林男則乘其不及抗拒徒手從肩膀往下滑至鎖骨下方隱私處與胸部，女會計驚覺後制止。事隔沒幾天，林男再度在辦公室內乘女會計不及抗拒乘機擁抱其腰部，還徒手碰觸其胸部下緣，遭女會計喝止才將手抽離，女子事後向當課長的男友哭訴報警提告；桃檢21日偵結依2個性騷擾罪嫌將林男提起公訴。

檢警調查，70歲的林姓男子前為某保全公司副總，為女會計上司並有業務上指揮權，也負責考核其考績，去年5月某日，女會計在辦公室內自稱脖子落枕很酸，林男趁其背對時不及抗拒時，徒手按住其右邊肩膀，但隨即往下滑而觸摸鎖骨下方之胸部等隱私處，女會計驚覺有異而制止。

隔幾天後林男食髓知味，再度趁女會計背對、沒有防備的狀況下擁抱，徒手摟腰並觸摸胸部與身體隱私處，觸碰女會計胸部下緣遭女會計喝止，林才將手抽離，女會計兩度遭林男性騷擾，事後向同公司擔任課長之男友哭訴並報警。

桃檢偵訊時，林男辯稱是在幫女會計按摩，對性騷擾之事予以否認；但女會計指證歷歷，且其男友證稱，和女友談論林姓副總時，女友出現暴怒情緒，還時常發呆、容易受驚嚇，因此覺得可疑將手機放在公司錄影，結果錄到林男對女友擁抱性騷畫面，當庭提出佐證。

桃檢根據依據雙方證詞、錄影畫面等佐證，卻認林男犯行明確，檢方偵結依2個性騷擾罪嫌將林男提起公訴。

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