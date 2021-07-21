後山文學獎+年度新人獎　作家線上分享文學創作

▲為推廣後山文學獎暨年度新人獎文學，多位作家將採線上方式，分享文學創作經驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立台東生活美學館為推廣「2021後山文學獎」與「2021後山年度新人獎」，將於7月24日起至9月止，於文學獎活動臉書及校園策畫辦理「線上文學創作與閱讀寫作指導講座」，採預錄方式，邀請廖鴻基、吳鈞堯、馬翊航、陳栢青、崎雲及李家棟等作家及後山文學獎歷年得主，談論文學的意趣，分享各自不同專業領域、成長地域，以及在文學歷程上的體悟、寫作靈感與技巧。

7月24日首先登場的是知名作家郝譽翔，現任國立台北教育大學語文與創作學系教授，其創作文類有小說、論述、散文及劇本。小說題材涵蓋層面廣泛，注重小說的故事性及畫面經營，文字富有音樂性及節奏感；散文多為抽象的書寫生活經驗和感受，因熱愛旅行、戶外活動，多次將旅行文學、海洋及島嶼等化為個人創作主題，風格幽微深刻。

她更曾獲中央日報文學獎、聯合文學小說新人獎、時報文學獎、臺北文學獎、華航旅行文學獎、全國大專學生文學獎、優良電影劇本獎等獎項。本次邀請主講主題為「當旅行與文學相遇」，內容精彩可期。

此外，文學推廣活動也向下扎根，將主動聯繫花東地區國高中學校，將作家預錄之專題演講影片於校園內播映，希望讓文學走入校園生活，進而能啟發學子對於文學的喜愛，進而提升閱讀並提筆書寫的興趣。

除了推廣活動外，後山文學獎徵文活動仍持續徵件中，徵文收件期間至7月30日止，有興趣參與徵文的創作者把握最後2個禮拜的徵件時間，歡迎各方文學創作高手共襄盛舉，透過文字傳遞心中豐富且無限的創意，書寫後山人文風景。

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