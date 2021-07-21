報廢車輛棄置路旁　台東上半年拖吊72輛

▲台東縣上半年已拖吊報廢車輛72輛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民眾常因對於廢棄汽機車回收管道的不了解，而將車輛車籍報廢後放置於住家附近，導致市容受到影響，根據台東縣環保局資料，台東縣上半年汽機車輛已拖吊72輛，為了道路的整潔，請民眾於監理站報廢車籍後，聯繫廢棄車輛回收業者將車體回收，業者聯繫資訊可撥打資源回收專線(0800—085717)，或上行政院環境保護署資源回收網(https://recycle.epa.gov.tw/)查詢。

台東縣政府表示，報廢車輛堆置於路旁，不僅有礙觀瞻，還可能造成阻礙道路，或是妨礙車輛、行人通行的情形。經臺東縣環境保護局統計，占用道路的廢棄車輛去年總計拖吊68輛機車及20輛汽車，今年截至6月底止已拖吊63輛機車及9輛汽車，顯示台東縣仍有廢棄車輛遭到棄置的情形。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣道路的整潔有賴於民眾的配合，將廢棄車輛車體交由回收業者回收不只可以維持台東縣道路的暢通，讓台東縣向「真善美」更邁進一步，也使遊客來臺東遊玩時，可以更加感受到台東縣自然環境及台東人「好客」的「美」。

台東縣環保局重申，若民眾發現汽機車輛外觀髒污、鏽蝕、破損不能使用且占據道路或路旁停車格、人行道，可向環保局或鄉鎮市公所清潔隊反應，如經查證屬實將張貼通知單限期7天移置車輛，否則將依「台東縣處理佔用道路廢棄車輛執行要點」移置至貯存場，後續由環保局公告1個月，如無人領回將比照廢棄物清除。

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