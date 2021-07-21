阿北快初四了！高溫36度電動車沒電　警方幫推回家

▲警方徒手推車協助老翁返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「好熱啊」！近來高溫炙熱，對於在外「打拚」的人來說，這份「熱情」根本無處可躲！21日11時20分，台東縣鹿野地區有名老翁電動代步車沒電，因腿部行動不便，又沒往來車輛，無奈下只好獨自一人在產業道路上「顧路」，且當時日正當中，氣溫高達35、6度，所幸鹿野分駐所警員簡士瑋、黃冠霖及張家修巡邏行經該路段，隨即伸援手，並徒手推車，順利將老翁平安送返家！

連日炙熱高溫，曬到人真有些「凍抹條」！但對於在外工作的人來說，別小看這「熱情的太陽」，請做好防曬措施，以免中暑或引發熱衰竭，嚴重可能造成死亡！簡士瑋、黃冠霖及張家修巡經鹿野防汛道路時，見一老翁獨自坐在電動代步車上，主動上前詢問得知，原來他去朋友家拿鳳梨，騎乘電動代步車返家到半路「沒電」，因該路段鮮少有人車路過，他腿部行動不便無法下車行走，又沒有帶到手機，就這樣在大太陽底下及發燙的路上，足足曬了大概30分鐘。

▲警方徒手推車協助老翁返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

幸好好員警巡經該路段，否則後過不堪設想；因為電動代步車沒有電，員警攙扶起老翁，以巡邏車載送其返家；但因附近無電源，員警索性以徒手推車方式，頂著大太陽將電動代步車慢慢推回老翁家，就在員警的熱忱服務下人車均安；其姊及友人對於員警主動協助的熱忱服務精神，一再表示感謝，也防止憾事的發生！

關山警察分局表示，藉此機會提醒民眾，在高溫曝曬下工作，務必要做好防曬措施，並適時補充水分，若曝曬時間過久，可能引發中暑的情形；另疫情尚未解封，也務必要配戴口罩，以保護自身及他人健康安全！

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