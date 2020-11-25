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社會 社會焦點 保障人權

丁小芹入監前落跑！地檢署發拘票逮人　通緝時效長達15年

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記者陳雕文／新北報導

41歲藝人丁小芹因賣假包被判有期徒刑2年6月，25日未遵期到庭，檢察官已駁回其請假之聲請，地檢署最快將於26日發拘票，由戶籍地、居住地的警局派員拘提，若在期限內拘提未到，將發布通緝，而丁小芹的詐欺罪被宣判2年6月徒刑，通緝時效可達15年。

▲▼丁小芹。（圖／翻攝自丁小芹微博）

▲丁小芹從走紅到落魄，總是為錢所困，官司纏身還死了弟弟，如今還要面對牢獄之災，令人不勝唏噓。（圖／翻攝自丁小芹微博）

檢警單位調查，丁小芹自2015年8月起，在蝦皮等拍賣平台上開設帳號經營網拍，宣稱所售的精品名牌包皆是由歐洲帶回，附有保卡、保證書，但因為定居海外搬家急售。許多人信以為真，下標購入香奈兒名牌包、名牌鞋、服飾等精品，不料事後送鑑定竟是假貨，甚至還有人匯款根本沒收到東西，總共有12人遭騙、被詐取17萬餘元。

一審法院審理後，將她判刑3年半。案件上訴二審智慧財產法院，丁小芹舉行記者會公開道歉，不僅鞠躬20秒鐘，還淚崩認罪「我錯了」，並與11人達成和解。

▲▼2019-09-16 丁小芹開記者會說明官司 。（圖／記者陳家豪攝）

▲丁小芹因官司纏身暴肥10公斤，去年9月開記者會公開道歉。（圖／記者陳家豪攝）

二審智財法院仍認定她有罪，成立刑法「利用網路對公眾散布詐欺取財罪」、《商標法》「利用網路販賣仿冒商標商品罪」，從重依刑法「利用網路對公眾散布詐欺取財罪論罪」。但考量她已知悔改，且現今需獨力負擔家計，因此予以減刑，判刑2年6月，不得易科罰金，也未宣告緩刑。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞，丁小芹將入獄。

原定25日上午10點入監報到，但丁小芹以身體不適為由向檢方請假，整日未現身，檢方檢視丁小芹請假理由，認為不符刑事訴訟法規定，無停止執行之原因，因此予以駁回申請，後續將依法定程序，將丁拘提、通緝。

▲▼新北地檢署。（圖／記者陳煥臣攝）

▲丁小芹25日未至新北地檢署報到入監。（圖／記者陳煥臣攝）

新北地檢署襄閱解釋，拘票會發給戶籍地、居住地的司法警察，而拘票上面會有期限，譬如說兩個禮拜或一個月，但期限不一定，要看個案情形，假如在外轄，必須扣除拘票送達時間，如果被告不在拘票地址上，又要再做寄存送達，這些時間都要列入考慮。

襄閱補充說，在期限內拘提未到，便會發布通緝，而通緝的時間長短要看行刑權時效，依丁小芹的詐欺罪被宣告2年6月徒刑，通緝時效達15年；當被通緝到案後，會就近送到當地地檢署進行身分、判決確認，接著發監執行。

丁小芹曾與知名男團5566的成員孫協志有過一段情，但孫媽媽並不喜歡丁，曾在部落格上抱怨，「兒子工作已經很累了，回家還要照料女友的貓咪」，2人最終在2008年分手，當時外界都指稱是因為「婆媳問題」。

▲丁小芹曾與孫協志交往，兩人在2008年分開。（圖／翻攝自丁小芹臉書）

▲丁小芹曾與孫協志交往，兩人在2008年分開。（圖／翻攝自丁小芹、孫協志臉書）

後來丁沒了積蓄、信用卡、房子跟車子，毫無收入進帳也沒有另一半可以依靠，在這樣身心俱疲的情況下，她認為自己是過街老鼠，不敢出門見人，有好幾次都想從12樓住處跳下去，後來決定力圖振作，開始經營網拍事業，但賣的卻是假貨，再次被民眾告上法院。

官司期間，丁的胞弟因酗酒暴斃死在家中，陪伴遺體的是多支高粱空罐以及一堆藥品，享年38歲，發現弟弟的趴臥床上時，丁小芹拼命CPR！直接口對口吸出鮮血和白色黏液，最後甚至從鼻口冒出白色濃液，她跪地哭喊，但怎麼樣都喚不回弟弟的命。

由於家裡是低收入戶、丁母為殘障、丁父獨居在永和，經濟全來自丁小芹的網拍收入，如今她即將入獄，如果落跑逃避，恐怕又得扮演「過街老鼠」見不得人，且兩老未來的生活堪慮…丁家的遭遇令人不勝唏噓。

▼丁小芹的弟弟身世也很坎坷，音樂路因為一場車禍止步，後來罹患躁鬱症等精神疾病需長期服藥，後來因酗酒暴斃死在家中，陪伴遺體的是多支高粱空罐以及一堆藥品，享年38歲。（圖／翻攝自丁弟臉書）

▲▼丁小芹。（圖／翻攝自丁小芹、丁弟臉書）

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