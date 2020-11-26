丁小芹發監日神隱！檢方「今簽發拘票」逮人…拘提不到將展開通緝

▲丁小芹被通知25日前往新北地檢署報到發監執行，卻請假未現身，檢26日簽發拘票。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

藝人丁小芹2015年起在拍賣網站上販售假包、衣服、背包等，一審遭判刑3年6月，雖然她積極尋求和解，但二審時仍被判2年6月有期徒刑，不得易科罰金，最高院亦將上訴駁回。新北地檢署通知她25日上午10時報到發監執行，但她卻以身體狀況為由請假，檢方將她的請假聲請駁回，26日簽發拘票，由轄區警方拘提，若拘提不到人，將依法通緝丁小芹。

檢方調查，丁小芹2015年8月起，在拍賣平台上經營網拍，宣稱販售的精品名牌包都是由歐洲帶回，還有保卡、保證書等，但因個人因素急售。但有消費者購買精品後送鑑定，卻驚覺是假貨，還有人付了錢卻沒收到東西，受害人數達12人，金額則為17萬餘元。

受害者紛紛提告，丁小芹辯稱交易是由另名女性友人處理，自己毫不知情，但檢警調查發現，詐騙所得確實流入丁小芹的帳戶，將她提起公訴。

一審勘驗各項事證後，不採信丁小芹的說詞，將她判刑3年6月。案經上訴二審，丁小芹與11人達成和解，還開記者會鞠躬20秒公開道歉，淚崩認罪「我錯了」，並搬出自己中低收入戶身分、目前在家具行打工，希望能獲緩刑。法院考量她已悔改，還要獨力負擔家計，僅予以減刑，將她判刑2年6月，不得易科罰金。最高法院日前也將丁小芹的上訴駁回，全案定讞。

丁小芹原定25日上午10時赴新北地檢署報到入監，孰料，她卻以身體不適為由，向檢方請假，整日未現身，檢方26日簽發拘票，由戶籍地、居住地警局派員拘提，若在期限內拘提未到，將發布通緝，通緝時效可達15年。