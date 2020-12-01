快訊／躲了6天！丁小芹地檢署報到入監

▲丁小芹去年9月開記者會公開道歉。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳雕文／新北報導

41歲藝人丁小芹因賣假包被判有期徒刑2年6月，但卻未遵期報到入監，地檢署發出拘票，由永和警方負責拘提，據消息人士指出，她將於12月1日上午主動前往地檢署報到入監，為自己的行為負責。對此，丁小芹稍早也已閃避所有人，低調報到入監。另外，地檢署執行案件流程，檢察官訊問完畢後，會暫時安置一樓拘留室，大約11：40分許讓丁從「地下室」直接上車，載往監所

檢警單位調查，丁小芹自2015年8月起經營網路拍賣，宣稱所售的精品名牌包皆是由歐洲帶回，附有保卡、保證書，但因為定居海外搬家急售。許多人信以為真，下標購入香奈兒名牌包、名牌鞋、服飾等精品，不料事後送鑑定竟是假貨，甚至還有人匯款根本沒收到東西，總共有12人遭騙、被詐取17萬餘元。

一審法院審理後，將她判刑3年半。案件上訴二審智慧財產法院，丁小芹舉行記者會公開道歉，不僅鞠躬20秒鐘，還淚崩認罪「我錯了」，並與11人達成和解。

▲丁小芹因賣假包入獄。（圖／翻攝自丁小芹微博）

二審智財法院仍認定她有罪，但考量她已知悔改，且需獨力負擔家計，因此予以減刑，判刑2年6月，不得易科罰金，也未宣告緩刑。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞，丁小芹勢必得坐牢。

原定上個月25日上午10點入監報到，但丁小芹以身體不適為由向檢方請假，整日未現身，檢方檢視丁小芹請假理由，認為不符刑事訴訟法規定，無停止執行之原因，因此予以駁回申請，並依法定程序發出拘票。丁小芹逃避入獄6天，1日上午總算到地檢署報到，準備入監服刑。