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社會 社會焦點 保障人權

疫情期間少接觸　北檢訂搜索監聽票流程「司法警察免進辦公區」

▲▼台北地檢署內勤偵查庭已裝上壓克力板隔離飛沫傳染。（圖／記者劉昌松翻攝台北地檢署）

▲北檢制定疫情期間搜索、監聽票請票流程，減少人員接觸機會。（資料照／記翻攝台北地檢署）

記者劉昌松／台北報導

全台進入新冠肺炎三級警戒，負責維護社會秩序的司法警察陸續傳出染疫消息，曾與台北市刑大確診小隊長接觸的檢察官、法警已經返家自主管理，為了避免人員移動造成防疫破口，台北地檢署24日制定「疫情期間司法警察聲請搜索、拘票、監聽票等流程」，以電話、電子郵件作為檢警調聯繫方式，司法警察原則上不用再親自在北檢辦公區跑公文，減少人員接觸。

以往警察、調查官若有辦案需要聲請檢察官、法官核發搜索票、拘票或者監聽票時，承辦人員需要親自向檢察官說明案情，經檢察官同意後，為了掌握時效同時避免太多人經手偵辦中卷證，承辦人員還要帶著公文到院檢間各個行政科室跑流程。

台北地檢署考量疫情嚴峻，在維護社會秩序的同時，也應減少人與人的接觸，避免新冠肺炎擴散，制定出新的請票流程，司法警察與值班或專案檢察官電話聯繫，並以電子郵件寄送聲請書或相關資料，由書記官代為跑流程，如果檢察官不同意核票，直接告訴司法警察不用再到地檢署。

如果檢察官認為有需要多了解案情，或者同意核票，要交給司法警察的話，司法警察也不用上到辦公區，而是在1樓已配有壓克力隔板的防疫專庭(38偵查庭)，與檢察官或書記官會面，降低人員接觸機率。

這是北檢暨暫緩原訂庭期，開設戶外簡易收文處，處理民眾遞送訴狀事務，檢察官分流居家辦公後，最新的防疫措施，並已通知台北市警局、新北市警局、刑事警察局、台北市調處、新北市調處、北機站、廉政署等轄區內司法警察機關，從24日起施行這項新的防疫期間司法警察請票流程。

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