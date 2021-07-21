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烟花強度恐達「中颱上限」　北台越晚雨越猛！日雨量可達200毫米

▲▼中度颱風烟花持續往西逼近台灣。（圖／氣象局）

▲中度颱風烟花持續往西逼近台灣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風烟花持續往西逼近台灣，中央氣象局表示，烟花移動速度較預測更慢，警報時間也會延後，預計今晚發布海上警報、明日下半天發布陸上警報，仍不排除觸陸機會。北台灣今日起受到颱風環流影響，越晚雨勢越為明顯，周五、六降雨最劇烈，可能出現局部豪雨，也就是一天降雨量達200毫米。

▲北台灣今日越晚雨勢越大。（圖／氣象局）

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▲北台灣今日越晚雨勢越大。（圖／氣象局）

氣象局課長林秉煜表示，烟花移動速度較預測更慢，將持續緩慢往西轉西南西移動，由於太平洋高壓勢力減弱，因此烟花最新路徑稍微往北調整，預計周五、六離台灣最接近。另外輕度颱風查帕卡維持輕度颱風，預計將減弱為熱帶性低氣壓。

▲▼中度颱風烟花持續往西逼近台灣。（圖／氣象局）

▲▼中度颱風烟花路徑北調，登陸機會降低。（圖／氣象局）

▲▼中度颱風烟花持續往西逼近台灣。（圖／氣象局）

▲▼中度颱風烟花持續往西逼近台灣。（圖／氣象局）

而烟花目前仍有增強空間，強度可能會達到中颱上限，至於是否增強為強烈颱風則仍需觀察。今天起天氣就會受到颱風外圍環流影響，北台灣降雨頻率增加，今日越晚雨勢將越明顯，中南部也會有零星陣雨。

周五、六是颱風影響最明顯的時間，中部以北、東北部將有局部大雨或豪雨，尤其是北部山區會有局部豪雨，其他地區也可能出現陣雨或雷雨。另外北部、東半部也會在颱風影響時間出現長浪，西半部則有8到9級強陣風。

▲▼中度颱風烟花持續往西逼近台灣。（圖／氣象局）

▲▼中度颱風烟花持續往西逼近台灣。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說明颱風動態。（圖／氣象局）

▲▼中度颱風烟花持續往西逼近台灣。（圖／氣象局）

▲▼中度颱風烟花持續往西逼近台灣。（圖／氣象局）

林秉煜指出，今日白天受到颱風外圍環流影響，北部已有局部降雨，中南部也出現零星雨勢，花東地區則是白天多雲到晴、午後有陣雨，今晚以後環流影響將越來越明顯，北部降雨會更為持續，預計明日北部、東北部降雨更明顯，中南部降雨地區也會擴大。

到了周五、六降雨時間拉長，北台灣雨勢、風力都將最明顯，中部以北、宜蘭地區有大雨或豪雨，北部山區可能有局部豪雨，每日降雨量達200毫米，而颱風路徑也會影響雨量預估，預計今晚發布海警、明日下半天發布陸警，陸警範圍將涵蓋整個北台灣，包括北部、東北部，都是陸警可能發布地區。

由於颱風路徑往北修正，因此暴風圈要擦過陸地的機率減少，但颱風路徑不確定性高，若高壓增強路徑仍可能再往南調整。

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