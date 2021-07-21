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河南鄭州全城泡水！　地鐵水淹過胸整車乘客受困

▲▼河南鄭州泡水。（圖／翻攝自推特）

▲鄭州對外交通幾乎全斷。（圖／翻攝自推特）

記者崔子柔／綜合報導

河南近日遭到史上最強暴雨襲擊，每小時降雨量達到201.9毫米，打破歷史紀錄，境內32座大中型水庫已經超限，各城市交通幾乎完全癱瘓。

綜合《澎湃新聞》、《鳳凰網》報導，截至昨（20）日傍晚，鄭州地鐵幾乎被大水淹沒，全線停運，純電公車也停運，機場取消、延誤超過200航班，途經鄭州的高速路段也全線禁止車輛上站，幾乎全城斷絕對外交通聯繫。

▲鄭州民眾受困地鐵車廂。（影／翻攝自推特）

鄭州昨日下午4至5時每小時降雨量達201.9毫米，打破大陸2418個國家級氣象站的單小時雨量紀錄，少林寺、龍門石窟等50個著名景點以緊急關閉。《法新社》引述指出，支援當地救災的解放軍發出的警報顯示，洛陽市伊河灘水庫隨時可能決堤。

各地傳出許多死傷消息，也有大量看似無生命跡象的人體照片、影片在網路上被轉發，但官方目前僅承認12死5傷。

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