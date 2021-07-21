河南鄭州全城泡水！　地鐵水淹過胸整車乘客受困

▲鄭州對外交通幾乎全斷。（圖／翻攝自推特）
記者崔子柔／綜合報導
河南近日遭到史上最強暴雨襲擊，每小時降雨量達到201.9毫米，打破歷史紀錄，境內32座大中型水庫已經超限，各城市交通幾乎完全癱瘓。
綜合《澎湃新聞》、《鳳凰網》報導，截至昨（20）日傍晚，鄭州地鐵幾乎被大水淹沒，全線停運，純電公車也停運，機場取消、延誤超過200航班，途經鄭州的高速路段也全線禁止車輛上站，幾乎全城斷絕對外交通聯繫。
河南省今天遭受暴雨襲擊，24小時降雨量最大值達400公釐，16座水庫超出限水位。省會鄭州的地鐵遭受大水衝擊，地鐵車廂內積水齊腰，乘客受困。 pic.twitter.com/MqUQSQafps— Maggie (@Sagittarius1688) July 20, 2021
▲鄭州民眾受困地鐵車廂。（影／翻攝自推特）
鄭州昨日下午4至5時每小時降雨量達201.9毫米，打破大陸2418個國家級氣象站的單小時雨量紀錄，少林寺、龍門石窟等50個著名景點以緊急關閉。《法新社》引述指出，支援當地救災的解放軍發出的警報顯示，洛陽市伊河灘水庫隨時可能決堤。
鄭州人在哭泣，在吶喊，在絕望！ pic.twitter.com/5ayUFmVn9M— 風再起時【香港挺郭后援會3】 (@dZnJUCdo4FlZqgd) July 20, 2021
各地傳出許多死傷消息，也有大量看似無生命跡象的人體照片、影片在網路上被轉發，但官方目前僅承認12死5傷。
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