全國三級警戒遇中颱烟花　蘇貞昌下令嚴防豪雨襲中部以北、宜花東

▲烟花颱風侵台機率。（圖／翻攝自氣象局）

記者呂晏慈／台北報導

中度颱風「烟花」逐漸接近，預計今天將發布海上警報、22日發布陸上警報，行政院長蘇貞昌已指示災害防救辦公室召開前置情資研判視訊會議，並下令嚴防颱風暴風圈影響範圍涵蓋宜、花、東及中部以北地區。另外，鑒於東部近期地震頻繁已使山區土石鬆動，因強降雨引致坡地災害的風險大為提高，蘇貞昌也要求各級政府與民眾提高警覺，掌握各項颱風動態及預警資訊，儘早啟動各項避災減災工作。

行政院表示，本次颱風影響期間恐至週末假期，已請交通部針對空運、陸運、海運及鐵路運輸部分，預做規劃及配套措施，離島地區航線若有停駛措施，請加強宣導民眾提早因應，尤其針對易致災公路段，亦預先作好預防性管制措施及其他備援疏運方案，減少因災害造成的交通衝擊。

行政院也呼籲民眾，目前為疫情三級警戒相關防疫措施雖適度鬆綁，又適逢暑假期間，颱風影響期間非必要避免前往山區、河邊及海邊活動，並隨時注意中央氣象局所發布各項天氣警特報，千萬不可掉以輕心，務必配合做好防颱準備，兼顧避災與防疫雙目標，以確保生命財產安全。

對於行政院災害防救辦公室邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、衛生福利部、農委會、交通部中央氣象局及國家災害防救科技中心等相關部會，於國家災害防救科技中心召開前置情資研判視訊會議，行政院表示，依中央氣象局資料顯示，颱風暴風圈影響範圍涵蓋宜、花、東及中部以北地區，為因應烟花颱風夾帶強風豪雨衝擊及後續西南氣流影響，各級政府務必上緊發條提高警戒。

行政院表示，請內政部加強測試各級政府災害資通訊設施，並督促所屬民政、警政及消防體系，配合地方政府進行預防性疏散撤離準備及災情查報，並對於易為孤島地區之區域，加強防颱整備，尤其考量弱勢族群及相關機構，包括老人安養中心等的防災應變需更強化，亦請地方政府加強宣導並通報社福單位共同協助落實各項防颱作為。

行政院表示，本次颱風應變尚需因應Covid-19疫情各項警戒措施及指引，請內政部及衛福部依「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」防疫措施指引，督導地方政府落實民眾避災減災各項措施，針對高災害潛勢區，先行掌握是否有集中檢疫所及防疫旅館等設施，同時檢視所轄保全戶是否有居家隔離與檢疫名冊。

另外，針對颱風在海面上所帶來強風長浪威脅，請農委會要求漁業電臺加強通報宣導海上作業漁船人員注意安全，同時請交通部對於停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，避免停泊船隻發生擱淺情形。

行政院提醒，本次颱風預估雨量不容小覷，鑒於東部近期地震頻繁已使山區土石鬆動，因強降雨引致坡地災害的風險大為提高，請各級政府與民眾提高警覺，掌握各項颱風動態及預警資訊，儘早啟動各項避災減災工作。