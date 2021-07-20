半年跌近5成！中國恒大陷資金危機　集團股全重摔

▲曾登頂中國首富的許家印，其恒大集團面臨資金危機。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

中國地產龍頭恒大集團，近日因資金危機導致概念股全線下挫。據無錫市中級人民法院的民事裁定書，恒大地產遭廣發銀行旗下支行，申請凍結銀行存款1億3201萬元人民幣或查封、扣押其他等值的財產。危機傳聞發酵後，恒大19日緊急發布聲明，表示對方所指的貸款未到期，對於濫用訴訟前保全的行為，將依法起訴。

值得注意的是，儘管恒大發出聲明，但依然無法阻止港股「恒大系」延續昨日驟跌16%的頹勢，20日收報每股7.37港元，下跌10.2%，其他恒大物業、恒大汽車、恒騰網路也全線下挫。

▲恒大股價下挫。（圖／翻攝自網路）

統計2021年以來，中國恒大股價，比年初的14.14港元，下跌幅度達47.88%，其債券以「15恆大03」為例，也下跌超過20%。

恒大的資金危機引爆點，為19日，一份來自無錫市中級人民法院的民事裁定書顯示，恒大地產被廣發銀行股份有限公司宜興支行申請凍結銀行存款1億3201萬元人民幣或查封、扣押其他等值的財產；該裁定書還說，申請人向法院提供擔保，並稱情況緊急，「不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害。」

市場震盪後，恒大集團19日聲明稱，公司江蘇省公司旗下項目公司宜興市恆譽置業有限公司與廣發銀行宜興支行項目貸款1.32億元人民幣到期日為2022年3月27日。對於宜興支行濫用訴訟前保全的行為，公司將依法起訴。

不過，恒大現金流緊張的問題，其實在市場上早有所聞，由於官方房市調控趨嚴，對房地產行業界帶的收緊，使得截至去年12月，恒大的主要境內子公司的未償還商票約為320億美元，是中國大型房地產公司中最多。

對於資金流動性緊張傳聞，恒大集團於6月30日曾對外宣布，已將公司的有息負債縮減至大約5700億元人民幣，實現了6月初恆大董事局主席許家印提出的「至少一條紅線變綠」的目標。

按照許家印的未來三年降檔計劃來看：2021年12月31日，中國恆大的現金短債比將達到1以上，2022年12月31日將資產負債率降至70%以下，全面達到監管要求，實現「三條紅線」全部轉綠。

不過，就在此次資金危機前，據《澎湃新聞》報導，湖南省邵陽市住房和城鄉建設局14日宣布，暫停恒大未來城和恒大華府兩項建案的網路簽約交易，因為存在監管金額與實際銷售金額不符，以及蓄意逃避監管行為。

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