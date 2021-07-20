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國家極危「巴氏銀鉤」核心區域受擾動　15公私單位成立保育平台

記者高堂堯／南投報導

巴氏銀鮈是侷限分布在烏溪流域的淡水魚種，被《臺灣淡水魚類紅皮書》列為「國家極危」等級（NCR），因其主要族群分布核心區域之一正受到擾動，林務局南投林區管理處於7月15日召開線上會議，邀集15個公私單位討論巴氏銀鮈保育行動之合作，並宣告成立「巴氏銀鮈保育平台」。

▲各相關單位於線上合作討論保育巴氏銀鮈議題。（圖／林務局南投林管處提供）

▲各相關單位於線上合作討論保育巴氏銀鮈議題。（圖／林務局南投林管處提供）

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參加單位包含中央部會的環保署、交通部高公局中區養護工程分局南投工務段、內政部警政署保七總隊、水利署中區水資源局和第三河川局，以及農委會轄下的農田水利署、林務局（含東勢林區管理處、南投林區管理處臺中工作站）和特有生物研究保育中心，地方政府和民間單位則有南投縣政府、臺中市政府、彰化縣政府、臺中市野生動物保育學會等。

▲▼各相關單位於線上合作討論保育巴氏銀鮈議題。（圖／林務局南投林管處提供）

▲▼各相關單位於線上合作討論保育巴氏銀鮈議題。（圖／林務局南投林管處提供）

▲各相關單位於線上合作討論保育巴氏銀鮈議題。（圖／林務局南投林管處提供）

南投林管處指出，會議由管理處長李政賢主持，雖然因疫情影響，各單位無法面對面溝通，仍然透過視訊方式，針對維持棲地規模與品質、研究與保育推廣、入侵種管控、污染管控、遏止非法漁獵及買賣等5項關注議題進行熱烈的討論，最後達成初步共識，正式成立巴氏銀鮈保育平台。

南投林管處表示，該平台依各關注議題確認分工及辦理單位：農田水利署及水利署等單位未來在烏溪流域進行工程前，應先確認巴氏銀鮈分布位置，依規定配合辦理生態檢核或專家諮詢，採取減輕、縮小、迴避或補償等措施；林務局、特生中心及縣市政府等單位進行巴氏銀鮈研究調查與保育推廣業務。

李政賢表示，後續將擇期召開第2次平台會議，邀集各辦理單位進行資訊交流及分享，也歡迎民眾共同加入保育的行列，遏止非法漁獵、販售，並節約水資源、減少水汙染等，希望透過公私協力保護河川，也提供水中生物優質的水域環境。
 

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