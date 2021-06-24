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東森房屋、東森寵物雲攜手傳愛　捐贈罐頭關懷流浪動物

▲▼東森房屋,東森寵物雲,毛小孩,流浪動物,寵物友善,保育,公益,愛心雲。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋代表接受感謝狀。

圖、文／東森房屋提供

東森房屋推出寵物友善宅找房功能，除幫助有毛小孩的飼主找房，也結合公益，只要在活動的貼文上按讚，每按一個讚，將由東森房屋和東森寵物雲，捐贈5元公益金，最後募集到的捐款全數回餽給流浪動物之家，愛心轉換成500個寵物罐頭讓浪浪吃個飽，希望藉此拋磚引玉，讓更多朋友一起加入陪浪浪等家的行列。

▲▼東森房屋,東森寵物雲,毛小孩,流浪動物,寵物友善,保育,公益,愛心雲。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋和東森寵物雲共同捐贈500個寵物罐頭，讓浪浪吃個飽！

財團法人流浪動物之家基金會救援小組組長高晨鈞說：「基金會在貢寮的保育場目前就有八百多隻狗，希望透過這次的活動，可以讓更多企業看見，也加入公益的行業。」高晨鈞進一步說，基金會每個月大約透支30至50萬，經費吃緊，呼籲社會各界多多捐款幫助毛小孩，目前比較需要的是社會大眾的捐款或貓狗罐頭、飼料等物資，這一批罐頭算是及時雨，後續還需要長期營運，仍然仰賴社會大眾的持續關注。

▲▼東森房屋,東森寵物雲,毛小孩,流浪動物,寵物友善,保育,公益,愛心雲。（圖／東森房屋提供）

▲東森寵物雲門市的認養小棧專區，持續協助送養浪浪。

東森房屋營運長胡淑惠表示，東森集團一直是寵物友善的企業，本次推出的寵物找房功能，是想幫助因帶著寵物，找房遭遇阻礙的飼主，能快速找到適合的房子，降低因找房壓力而棄養寵物的案例，本次的捐贈只是起點，主要還是希望大家看見流浪動物議題，加入救助流浪動物的行列。此外，東森房屋長期深耕各社區，期盼可以打造一個寵物友善生活圈，因寵物找房的功能，讓毛爸毛媽可以看見社區附近的寵物雲門市， 透過多元服務串聯，提供消費者更好的體驗。

▲▼東森房屋,東森寵物雲,毛小孩,流浪動物,寵物友善,保育,公益,愛心雲。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋推出寵物找房功能，幫助有找房阻礙的飼主，快速媒合適合的房子。

▲▼東森房屋,東森寵物雲,毛小孩,流浪動物,寵物友善,保育,公益,愛心雲。（圖／東森房屋提供）

▲東森寵物雲至今已協助將近650隻貓狗找到家。

東森寵物雲董事長陳安祥說：「東森寵物雲自2018年成立以來，秉持毛孩即家人的理念，致力推廣認養活動，至今年6月已協助將近650隻貓狗找到家。」期盼藉由這樣的公益活動，一同打造讓寵物和飼主能夠「共好共幸福」的友善環境，讓每隻毛小孩都能擁有溫暖的家，獲得妥善的照顧和滿滿的愛。

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