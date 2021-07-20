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去年招標書估11位商務艙　邱顯智：中華奧會比疾管署早知道疫情？

▲▼台灣東奧選手。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲東奧選手團。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者杜冠霖／綜合報導

東京奧運中華代表團19日啟程，卻爆出選手搭經濟艙、官員搭商務艙的爭議，也引起外界熱議。對此，時代力量立委邱顯智翻出中華奧會的招標公告，上面列載代表團預估商務艙旅客僅11位，「就算沒有疫情，選手還是通通經濟艙！」

讓選手搭經濟艙引起爭議，體育署長張少熙解釋，是因為防疫協調官建議，選手旁邊若坐其他人，一旦染疫會整個受影響，對此，邱顯智指出，根據PTT網友揭露，中華奧會2019年12月12日的招標公告上面清楚寫著「代表團預估商務艙旅客 11 位、其餘暫為經濟艙」

邱顯智表示，疾管署副署長羅一鈞12月31日才在PTT發現新冠疫情，中華奧會卻12日就發布這個公告，「難道19天前中華奧會就已經預知疫情即將爆發？顯然不是。」

邱顯智表示，要提醒出來道歉的相關單位，就算沒有疫情，選手還是通通經濟艙，原先預定11個商務艙的座位，當然不是給選手的，「行之有年的慣例與陋習，不管有沒有疫情都是一樣的，這才是出來道歉的每個人，應該深自檢討的地方。」

▼中華奧會招標公告。（圖／翻攝邱顯智臉書）

▲▼中華奧會招標公告。（圖／翻攝邱顯智臉書）

▼中華奧會運輸招標書。（圖／翻攝中華奧會網站）

▲▼中華奧會運輸招標書。（圖／翻攝中華奧會網站）

▲▼中華奧會運輸招標書。（圖／翻攝中華奧會網站）

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