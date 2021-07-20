中華奧會東奧招標書曝光！　僅估「11位商務艙、其餘皆為經濟艙」

▲洪孟楷爆中華奧會東奧招標企劃書。（圖／翻攝洪孟楷臉書，點圖可放大）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣東奧選手搭乘經濟艙爭議運越滾越大，立委洪孟楷20日在臉書公布一份招標文件「2020東京奧運運輸企劃書」，運輸需求上寫著「代表團預估商務艙旅客11位、其餘暫為經濟艙」，代表一開始就沒打算讓全部選手都搭商務艙，他痛批，「這算什麼超前部署？蘇院長、潘部長，要不要出來解釋清楚！」

洪孟楷指出，這份2020東京奧運運輸企劃書（類似政府招標文件）預算總金額600多萬，而在運輸需求上明白寫著「代表團預估商務艙旅客 11 位、其餘暫為經濟艙」，除非之後有任何的開會變更、或增加預算；此外，去年三月在立法院總質詢時，相關單位也特別回覆說「全部選手教練都坐商務艙」。

▲中華奧會運輸招標書。（圖／翻攝中華奧會網站）



洪孟楷質疑，有任何白紙黑字的改變或會議紀錄推翻這個招標文件嗎？教育部更應該向外說明，到底本次奧會代表隊的運輸預算是多少錢？攤開來一番兩瞪眼，就知道到底有沒有標列足夠的費用，讓選手們都能夠搭乘商務艙前往！

洪孟楷認為，一開始就打定沒有要全部選手都搭乘商務艙，最令人無法接受的是昨天潘文忠出來道歉記者會還瞎扯是「防疫考量！」請問這個企劃書2019年時有新冠病毒嗎？承諾跳票就算了，被抓包後還公然跟全國國人說謊，到底有沒有跟中華隊站在同一陣線呢？

洪孟楷痛批，別只把責任推給承辦人，院長、部長的承諾，如果一開始就做不到，卻只想混過矇過，如果不是戴資穎，恐怕此事還不會爆出來！跳票又說謊的民進黨政府！這次又要把鍋甩給誰？蘇院長、潘部長別閃躲，請出來面對！

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▼中華奧會東奧運輸招標書

