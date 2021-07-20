體育署長張少熙請辭　教育部長證實：等東奧結束檢討究責

▲教育部長潘文忠與體育署長張少熙向東奧選手鞠躬道歉。（圖／翻攝自教育部直播）

記者崔至雲／台北報導

奧運國手搭乘經濟艙風波，引發國人熱議。稍早傳出體育署長張少熙向高層請辭，教育部長潘文今（20日）證實，張少熙19日第一時間已經向他口頭請辭並同時遞交書面辭呈。

有關體育署長請辭一事，潘文忠回應：

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一、有關東京奧運代表團啟程前往日本，發生「中華奧會代表團、體育署行政人員搭乘商務艙，參賽國手搭乘經濟艙」一事，體育署張署長7/19第一時間已經向我口頭請辭並同時遞交書面辭呈。

二、昨天下午向蘇貞昌院長報告奧運相關規劃原委時，也報告張署長請辭一事。蘇院長指示，賽會在即，張署長應依原規劃赴日協助國手做好賽前準備，並全力照顧所有國手的健康與需求，讓國手全心投入賽事，以取得佳績為最大目標。至於專機專案的究責，院長指示本部在奧運結束後提出專案報告併同處理。

▲東京奧運台灣代表團19組團前往東京。（圖／記者湯興漢攝）

東京奧運中華代表團昨日在松山機場搭乘華航包機赴日，包機為A330空中巴士，共有313個座位，36席商務艙座位、277個經濟艙座位，戴資穎等人也隨主代表團出發。然而，戴資穎卻在IG發文，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。引發網友熱議。

為此，潘文忠和張少熙召開記者會向選手和國人鞠躬道歉。張少熙說明，為確保選手安全，跟防疫團隊評估後採包機形式，分散座位且不跟其他旅客接觸。由於選手人數眾多所以安排坐在經濟艙，以前後左右沒有人的方式分散乘坐，回程已安排各代表隊的國手跟教練搭乘商務艙。