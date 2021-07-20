噁男躲北捷地下街女廁襲胸　專挑弱女子下手辯無法控制性慾

▲呂姓男子去年埋伏在忠孝西路K區地下街，等待被害女子上完廁所出來就襲胸。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一名呂姓男子去年多在台北捷運地下街女廁，趁著被害女性如廁洗手時，趁機撲上前，雙手環抱被害女子的胸部，女子反抗，他竟還將女子的頭推去撞牆，造成女子頭部多處鈍挫傷。台北地方法院審理後，依強制猥褻和傷害罪，判處呂男有期徒刑8月。

2020年1月，呂姓男子躲在北市忠孝西路地下1樓K區的女廁內，等待被害女子上門，見被害人如廁後洗手時，竟然撲上前以雙手環抱的方式對女子襲胸，女子被呂男嚇到後反抗，沒想到呂男竟然將她推倒在地，徒手抓起女子的頭往牆壁撞後，就離開現場，造成女子頭部鈍挫傷、皮下腫脹。被害女也緊急對外求救，所幸最後順利將呂男逮捕。

庭審時，呂男卻向法官辯稱，當時他因缺乏辨識力才會犯罪，但法官審酌其偵訊時供詞，呂男曾表示，他因無法控制性慾，所以選擇年輕的弱女子下手，以前會有自慰來解決。

法官認為，由此可見呂男雖有障礙，但並非毫無控制力，其預謀藏在女廁內，還挑選年輕弱女子下手，造成被害人身心受創，其犯行被發現後，為阻止被害人離去，更將被害人的頭抓去撞牆，危害非輕，依強制猥褻和傷害罪，判處呂男有期徒刑8月。

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