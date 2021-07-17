台北地下街爆群聚！醫揭「傳染途徑」超抖：一切都鬆開了

▲台北車站。（資料照／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北車站K區地下街發生群聚感染，台北市副市長黃珊珊16日表示，目前已經累計5例確診。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男分析，以該案例來說，最可能的傳染途徑就是公廁，「此外也想不到其他可能了。」

台北市副市長黃珊珊16日表示，K區地下街目前已經累計5例確診，看起來是職業群聚，櫃位包括3C用品店、手搖飲店、超商、速食店，由於這些個案一開始都發生在連通道附近，且櫃位接近，因此K區地下街已經在15日全面封閉，預計停業至18日，而18日當天開業前也會有大規模的清消。

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▲廁所。（示意圖／記者曾筠淇攝）

醫師沈政男也對此發表看法，提到台北地下街K區案例最可能的傳染途徑就是「公廁」，除此之外再也想不到其他可能性，而這也成為一次重要經驗，未來解封時，民眾要嚴加注意在公廁也可能被傳染，就算去餐廳吃飯，以為與旁人已經保持社交距離，結果「到了廁所一切都鬆開。」

針對公廁可能染疫，本站曾報導《上公廁染疫？醫曝「1動作更危險」隔間病毒也炸過來 6招保命曝光》，重症專科醫師黃軒表示，新冠確診者的病毒可能會藏在糞便中，在沖馬桶時，就有機會將病毒傳播出去，蹲式馬桶和垃圾桶都具有一定的危險性。

因此，黃軒也提供6招供內急的民眾自保：

1.先戴好口罩才能入內

2.全程大小便，不要拉下囗罩

3.大小便，站穩腳步，不要亂摸周邊物品

4.拉水後，肥皂洗手

5.出了公廁繼續戴口罩，酒精消毒雙手，「雙手不要擦衣褲！雙手不要挖鼻孔！」

6.回家換洗新的衣物

本文內容經沈政男、黃軒授權引用