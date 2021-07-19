陳政聞被罰了！牡丹灣villa群聚吃鍋喝酒　15人名單出爐各罰10.3萬

▲牡丹灣villa餐廳群聚名單內的15人全被開罰10萬元。（圖／民眾提供，以下同）



記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

牡丹灣villa餐廳日前爆出多人在餐廳違規群聚，入住名單更赫見行政院南部服務中心執行長陳政聞，屏東縣府稍早比對入住名單後，除指定房內用餐的房客後，將名單剩餘的15人全數依違反傳染病防治法舉發，違規群聚每人裁處10萬元，沒戴口罩再罰3000元，共計每人裁處10.3萬元，後續將移交衛生局做後續裁處。

不過屏東縣府也指出，由於15人都在餐廳用餐，並無監視錄影佐證，但業者證稱彼此間進進出出，已違反室內5人以上聚會規定，依傳染病防治法，每人裁處10萬元罰鍰。而這15人中，有一人並無留下聯絡方式，後續已要求牡丹灣業者提供，否則也會再對業者依違反第三級疫情警戒期間，旅宿業者未落實執行實聯制，裁處業者罰鍰；另，在該場所內未佩帶口罩，也會再依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁處3000元罰鍰。

而稍早《ETtoday新聞雲》記者向陳政聞電訪，他透過電話承認，當天確實有帶老婆、女兒入住，不過強調他不是主辦人也並非群聚在該場所用餐，一切都沒有違反相關防疫規定。

但屏東縣府稍早向牡丹灣比對名單後，排除指定在房內用餐的房客外，將剩下的15人全數依違反傳染病防治法依法舉發，每人各裁處10.3萬元，而這15人名單中更赫見陳政聞和其妻女，重重打臉陳政聞先前強調一切沒有違法相關防疫規定的說法。