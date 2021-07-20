穿露肩衣打AZ！她遭接種人員比手勢狂問「可以插妳嗎」

▲正妹身穿露肩裝打疫苗，卻遭到工作人員性騷擾。（圖／翻攝自臉書／Keyun Jaw）

實習記者高琳景／綜合報導

馬來西亞一名32歲的華裔女子，日前在接種疫苗時，不斷遭到接種人員詢問，「妳是否曾被插入？我可以插妳嗎？」等語，甚至還對她做出不雅手勢，讓她驚覺遭到性騷擾。目前警方已接獲報案，全案正調查中。

根據《中國報》報導，32歲的饒可韻在臉書發文表示，她昨（19）日下午1點多到新山區的會議中心（Persada Johor）接種AZ疫苗時，在入口處遭到身穿迷彩裝的工作人員騷擾。從照片中可見，當時她身穿紅色露肩上衣，加上一頭飄逸長髮，讓她看起來更加性感迷人。饒可韻解釋為什麼穿露肩衣，「是為了在接種時能方便施打，才會穿露肩裝」，這樣就不需脫衣就能施打疫苗。

不過，當饒可韻進到會場，接種人員在詢問基本身體狀況後，竟用馬來語不斷詢問她，「妳是否曾被插入？」當下她以為對方是問她有沒有做過PCR，於是回答「沒有」。沒想到這名人員隨後又問，「我可以插妳嗎？」並比出手指穿過另隻握緊拳頭的手的中心，一旁的工作人員就開始大笑，讓她驚覺遭到言語性騷擾。

不僅如此，當工作人員示意讓她進入會場後，饒可韻還聽到工作人員在背後議論她「髮型很美，很像韓國人。」

▲饒可韻在臉書分享事發經過。（圖／翻攝自臉書／Keyun Jaw）

事後，饒可韻將此事告訴先生，當下先生想開車調頭回去找這些人，但因為大家都身穿迷彩裝加上戴口罩的關係，讓饒可韻也沒有注意到他們的長相。

目前饒可韻在律師朋友的鼓勵下挺身報案，她也稱還有其他朋友也跟她有一樣的遭遇。大馬警方表示，已受理此案正全力調查中。