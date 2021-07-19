要台鐵改革！太魯閣事故家屬要重啟和解：難道要死更多人才願改變？

▲太魯閣事故家屬今向交通部陳情。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

交通部在18日公布台鐵太魯閣出軌事故調查結果報告，並公布台鐵5大疏失，再次點燃罹難家屬怒火。由13位罹難者家屬所組成的團體「太魯閣的眼淚」，今（19日）有２名家屬代表與律師和團體發言人一起前往交通部陳情，並提2大訴求，包括檢調應深入調查台鐵，同時要求台鐵重啟和解。家屬代表之一的陳先生痛批，事故以來超過百日，調查報告5/21就完成，但台鐵在這期間完全逃避回應家屬，而根據調查結果，台鐵從最初開始審核道工程中斷期間都很有問題。

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▲工程車滑落地造成太魯閣出軌，釀49名乘客罹難。（圖／記者蕭可正翻攝）

太魯閣出軌事故罹難者家屬組團「太魯閣的眼淚」今共4人前往交通部陳情，現場一度設整道欄杆阻擋，點燃家屬怒火。此次前往陳情，家屬代表提出4點聲明和2大訴求，其中訴求包括要求司法機關對台鐵深入嚴加調查，釐清這起事故顯現出的結構性問題，唯有如此才有真相，才不枉罹難者的犧牲，同時要求台鐵應重新提出和解書，和解協議內容必須與家屬重新協調。

▲太魯閣事故家屬組成團體，今天偕同律師一同前往交通部陳情。（圖／記者蔡玟君攝）

家屬代表之一的陳先生在4/2當天，全家都搭上這列太魯閣案，在事故發生後自己的妹妹與女兒不幸罹難，家人至今都走不出當時陰影。陳先生怒批，調查明明5/21就已經出爐，但台鐵完全逃避回應家屬，家屬也是從新聞報導才得知調查結果，根據結果顯示，這起工程疏失台鐵從一開始審核到工程中斷都有極大問題，他更憤怒表示「2年半前普悠瑪出軌，當時總統蔡英文表示會努力改革台鐵，但到現在到底改了什麼？如果政府不正視台鐵內部問題，那會不會2年後又再發生其他意外？」

同樣是家屬代表的陳小姐則表示，如果台鐵在去年對現場工程安全維護等各方面就有做很好的處理，或許今天就不會再走49人，也表示家屬要的不是錢，而是希望能看到台鐵提出實質的改革計畫，「難道要再死更多人，台鐵才願意去做改變嗎？」