疫情重挫旅遊租車業！　7至9月租賃車汽燃費減半徵收、長租車不列入

▲交通部協助租賃業者減徵7至9月間汽燃費。（圖／記者周宸亘攝）

記者許維寧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊汽機車租賃業者，交通部近日公告，今年7月至9月起小客車租賃業營業用汽車、機車租賃業旗下普通重型和輕型機車，汽車燃料使用費都可減半徵收，減緩租賃業者成本衝擊，但租賃一年以上的營業用小客車則不在減徵範圍中。

交通部7月19日公告，經公路主管機關核准的小客車租賃業營業用汽車，以及經營機車租賃業於公路監理機關登記列管的普通重型、普通輕型機車，自今年7月至9月30日止，可減徵50%汽車燃料使用費，但上述減徵並不包括租賃期一年以上的營業車輛。

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公路總局監理組科長葉士坤接受《ETtoday新聞雲》電話訪問時表示，受到國內疫情三級警戒影響，觀光旅遊業衝擊甚大，隨民眾降低旅遊頻率，機車、小客車租賃的機會也隨之降低，因此評估以減徵汽燃費方式協助業者減輕負擔，但租賃期一年以上的車輛通常為企業租賃的代步車，評估影響較小，因此不列入減徵計畫。

葉士坤也說，目前減徵汽車燃料使用費將於7月執行至9月30日，之後將視疫情狀況，持續滾動修正。

另外，公路總局也統計，國內租賃業者非一年以上租賃汽車約5萬6000輛，減徵汽燃費金額約7400萬；租賃機車約2萬6000輛，可減徵汽燃費約140萬。