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太魯閣號報告挨批「球員兼裁判」　交通部：聯合大地無權參與調查結果

▲太魯閣事故家屬向交通部陳情。（圖／記者蔡玟君攝）

記者許維寧／台北報導

台鐵408次太魯閣號今年4月上旬發生出軌事故，交通部國家運輸安全調查委員會於本月18日公布行政調查報告，直指台鐵局5大缺失。今天（19）上午，由13位罹難者家屬所組成的團體「太魯閣的眼淚」協同律師代表赴交通部前陳情，指交通部將事件中涉有疏失的聯合大地工程列為共同調查對象，調查報告有如「球員兼裁判」難取信於人。交通部則回應，調查結果仍會由交通部等相關單位認定，聯合大地無權參與。

太魯閣出軌事故罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」今早赴交通部前抗議。委託律師陳孟秀質疑，檢調至今未起訴任何台鐵人員，懇請檢調務必深入調查、起訴相關人員不法行為。再者，事發至今交通部和台鐵僅和家屬召開兩次懇談會，期間台鐵隱瞞調查報告的存在，質疑是否要惡意欺騙家屬和解。

陳孟秀也指出，出軌事件中聯合大地工程涉有重大疏失與嫌疑，理應是「被調查對象」，交通部卻將涉案對象列為共同調查對象，做出一份球員兼裁判的調查報告，導致家屬無法接受該報告公正性。

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交通部路政司今回應，太魯閣號出軌事故行政調查報告剛時已同步在家屬群組中轉告，但部分家屬反映未事先告知即予公布，交通部會再加強檢討。至於家屬代表反映希望重新提出和解書、協議內容與家屬協調。交通部也轉述台鐵局說法，和解書內容是依照懇談會意見修訂，並經法扶律師團隊及家屬委託律師檢視補充修訂，完全尊重家屬評估後的意願。

另家屬團體反映聯合大地工程公司參與調查有球員兼裁判之嫌，台鐵局也說，聯合大地工程公司負責三級品管中監造作業，確屬被調查對象，最後一次調查會議邀請該公司列席就調查事實及內容提出回應，調查結果仍由交通部相關單位認定，該公司無權參與。

太魯閣號出軌事件已滿三個月，但也有家屬代表反映事故發生迄今雖有關懷員進行慰問，但關懷員訓練不足、未能同理家屬，且部分家屬已長時間未接獲關懷電話。對此，交通部表示，將請台鐵局增加關懷頻率，且應詳細紀錄家屬訴求，若有台鐵局權責事項外需報交通部協處，也請台鐵局即時提報。

另外受三級警戒影響，交通部已請台鐵局依家屬個案狀況及訴求，在符合防疫規定下，先規劃以小型說明會方式進行家屬懇談及關懷，待疫情降級後，將安排交通部長王國材親自召開懇談會聽取家屬的意見。

交通部也說，會盡全力監督台鐵改善，改革作為也會參採家屬意見，定期在台鐵局網頁專區公布辦理情形。未來更會透過制度落實台鐵安全，包括加速台鐵安全管理系統建立、由第三方機構進行臺鐵安全管理系統有效性評鑑、爭取設置鐵道檢查員強化監理及檢查深度等。

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