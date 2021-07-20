經濟艙風暴！林靜儀一張圖曝蔡英文難處　她管不到這個團體

▲民進黨前立委林靜儀說明運動政策權責關係。（圖／取自林靜儀臉書）



記者林銘翰／台北報導

東京奧運中華代表團19日啟程，卻爆出選手搭經濟艙、官員搭商務艙的爭議，也引起外界熱議。對此，民進黨前立委林靜儀在臉書說明運動政策的權責關係，表示奧委會屬於人民團體，換政府也不會一起換掉，「這是換幾個教育部長也難以觸及的部分」。

東京奧運進入倒數，中華代表團19日啟程，全數教練及選手皆安排乘坐經濟艙，時代力量立委王婉諭19日公布包機搭乘名單，包括團長林鴻道、總領隊蔡辰威、中華奧會秘書長李玉芳等人都在商務艙名單之內。

林靜儀20日下午在臉書秀出一張手繪圖，說明在討論運動政策時要分別思考的權責關係，表示虛線上面的體育署是政府承諾最能做的事情，給予軟硬體支持，好的場館、好的食宿品質、簡單的經費申請、較高的補助金額。



林靜儀說，虛線下方的奧委會、各協會是最難的事情，這是換政府不會一起換的部分，因為這些都是人民團體，相信這幾年參與運動改革的人都會發現，「這是換幾個教育部長也難以觸及的部分」。

林靜儀指出，政府有立委、人民及媒體監督，而這些人民團體只要依法運作、沒有違法，那就只有他們的會員可以監督，理事長、協會幹部是怎麼被選出來的，是以服務選手為責任還是以管理資源為主責，誰能夠左右他們的職位和監督他們的職務？

林靜儀也說，自己之前在查各運動協會時就發現，奧委會是人民團體，每個運動項目的協會是奧委會的成員，而且是唯一代表，所以造成每個運動協會內部非常封閉的環境，其中一個就是選手的權益，操縱在整個體系裡面的「前輩」。

林靜儀認為，政府必須尊重專業，在權限上就是給予經費與設備最好的支持，但是專業團體內部的文化與執行方向，真的需要很多輪新陳代謝才能改變。

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