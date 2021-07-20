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戴資穎下榻飯店遭網友轟太寒酸！體育署再發606字聲明揭考量

▲戴資穎等選手搭乘經濟艙飛往日本備戰。（圖／翻攝戴資穎IG）

▲戴資穎等選手搭乘經濟艙飛往日本備戰。（圖／翻攝戴資穎IG）

記者崔至雲／台北報導

東京奧運我國代表團主團在昨天抵達日本東京後，卻陸續爆發了經濟艙與住宿飯店的爭議事件，尤其網友看到世界球后戴資穎PO出的飯店照，更是炸鍋。稍早體育署發文指出，這次東奧的防疫規範，所有交通都須使用專車或接駁車，因此，為避免舟車勞頓與長程移動在防疫上的風險，另租用距比賽場地較近的住宿地點。

戴資穎昨搭經濟艙前往東奧，被外界砲轟政府委屈選手，不料，她抵達東京第一晚發的飯店安頓房照，再度讓網友氣炸，不少網友認為「比自己去自由行住的還差」，也有網友發現，戴資穎是住在Google評價3.3顆星的「Marroad Inn Tokyo」飯店，對照體育署官員住在評價4.6顆星的「MIMARU東京新宿WEST」飯店，相當諷刺。

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對於戴資穎住宿飯店，體育署回應，本次東京奧運代表團依據大會防疫規範，交通需使用東奧大會專車或接駁車往返選手村（或村外住宿地點）及比賽場地之間，禁止自行搭乘大眾運輸工具，並依規定住宿於大會提供的選手村，或為避免舟車勞頓與長程移動在防疫上的風險，另租用距比賽場地較近、且符合大會防疫規範的住宿地點。

體育署也進一步說明，住宿於選手村內包含團體育署後勤及醫護人員計26人、各代表隊教練與選手計84人（包括舉重、空手道、體操、射箭、拳擊、柔道、桌球、田徑、網球、跆拳道、游泳、划船、輕艇等13個種類代表隊）。

體育署也說，因東奧籌委會對於選手村人數限制，另有第二團體育署工作人員計25人住宿於符合大會防疫規範的東京新宿西方飯店（距離選手村車程約30分鐘）。

至於部分賽事項目代表隊，因選手村距離比賽場地較遠，體育署說明，已擇距離比賽場館較近住宿地點，成員包含：

一、 羽球代表隊（12人）：東京瑪洛德酒店（距離比賽場「武藏野之森綜合體育廣場」約10分鐘，選手村車程約40分鐘），並經中華奧會、教練於108年實體考察後確認承租。
二、 射擊代表隊（10人）：大宮瑪洛德酒店（距離比賽場「陸上自衛隊朝霞訓練場」約15分鐘，選手村車程約45分鐘）
三、 高爾夫代表隊（8人）：飯能瑪洛德酒店（距離比賽場「霞關鄉村俱樂部」約15分鐘，選手村車程約70分鐘）
四、 馬術隊（3人）：東京全日空洲際酒店（距離比賽場「馬事公苑」約30分鐘，選手村車程約36分鐘）、馬伕居住選手村馬伕村
五、 自由車隊（4人）：富士河口湖飯店（大會提供住宿飯店，距離比賽場「富士國際賽車場」約40分鐘）

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