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「人類精子庫」邀男大生參賽！比濃度拚活力　無敵選手可獲3萬

▲桃園市林姓男子去年服役期間上網認識男大生，相約見面出遊，林卻在車上露鳥還強拉男大生撫摸挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲上海市人類精子庫邀請男大生參賽。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

「上海市人類精子庫」日前廣邀男大生匿名參加「精子大比拚」，項目包括濃度最濃、活力最強等，活動將評選不同的「無敵」選手。參賽者將可獲一定補貼，金額則根據捐獻次數、精子質量等計算，最高可獲7500元人民幣（約新台幣3.2萬）。

據《澎湃新聞》報導，上海市人類精子庫負責人、上海交大醫學院附屬仁濟醫院副主任醫師陳向鋒表示，活動目的不是募集精子，而是希望男大生關注生殖健康，不要等到了育齡期才開始關注，及早關注才可及時改善不良生活習慣和作息方式等。

他進一步解釋，近年「上海市人類精子庫」捐精合格率持續下降，此次活動就是免費幫大學生做精子檢查，整個捐精過程要分多次進行，需多次往返醫院，約持續半年，捐精是無償的，提供金錢屬於補貼，包括交通費、營養費等，而捐獻者的資料將保密。

如何提高大學生精子質量？陳向鋒建議，除了養成早睡早起、多運動、不抽菸等良好的生活作息習慣外，還要避免高糖、多油、煎炸等食物，多攝入含鈣、鋅、維生素等食物，譬如牛奶、花生、穀物、水果蔬菜，此外可以攝入一些動物內髒、含精氨酸的食品。

「動物內髒，含有較多的膽固醇，而膽固醇是合成性激素的重要組成部分，還含有腎上腺素和性激素，能促進精原細胞成熟，」他還建議，多攝入一些含精氨酸食物，這是精子形成的必要成分，「此類食品在自然界有一個特征的表現，體態顯得特別粘滑的動物都富含精氨酸，如鱔魚、鯰魚、泥鰍、海參、墨魚、章魚、蠶蛹、雞肉、凍豆腐、紫菜、豌豆等。」

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