濃度活力比一比！　精子庫邀大學生「匿名參賽」最高補貼3.2萬元

▲上海市人類精子庫廣邀大學生參加精子濃度、活力大比拼。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

「上海市人類精子庫」微信公眾號12日發文，廣邀大學生匿名參加為期45天的「暑你最強」活動。這項「精子大比拼」活動將依照濃度最濃、活力最強等項目，擇出「無敵」選手。此外，參賽者的精子將採自願入庫的方式，並給予一定補貼，補貼包含交通費、營養費等，金額則根據捐獻次數、精子質量等不同，最高可給予7500元人民幣（約3.2萬元新台幣）。

▲精子被裝入-196℃的液態氮氣瓶進行凍存。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，上海市人類精子庫負責人、上海交大醫學院附屬仁濟醫院副主任醫師陳向鋒表示，這次的活動並非是向大學生「募集」精子，而是想通過活動讓他們更早地關注自己的生殖健康，「不要等到了育齡期才開始關注，只有及早關注，才有意識及時改變長期以來形成的那些不良生活習慣和作息方式等。」

據了解，上海市人類精子庫捐獻精子的群體中，一半來自大學生，一半則為社會人士。從捐獻的精子質量來看，整體合格率介於25%至35%間，尚未單獨對大學生精子質量作出統計。

陳向鋒提到，「近年來，上海市人類精子庫捐精合格率正在下降，我們的活動就是想讓年輕人能更早地關注到生殖健康的問題，免費幫他們做一次精子體檢。」

▲參賽者將採匿名方式，根據捐獻次數及精子質量可獲得補貼。（圖／翻攝澎湃新聞）

陳向鋒指出，除評選外，參賽者的精子將採取自願入庫的方式，經過同意後，也會與參賽者簽訂協議，將他們的精子納入精子庫，並給予一定的補貼，「由於整個捐精過程需要分多次進行，需要往返醫院多次，持續約半年左右時間，這些補貼包含交通費、營養費等，補貼金額則根據捐獻次數、精子質量等不同，最高可給予7500元（人民幣），但必須明確的是，整個捐精的行為則是無償的，並不是讓大學生來賣精子，我們對捐獻者的信息也是絕對保密的。」

對於提高精子質量方式，專家建議，除養成早睡早起、多運動、不抽菸等良好生活作息外，還要避免高糖、多油、煎炸等食物，宜多攝入含鈣、鋅、維生素等食物，譬如牛奶、花生、穀物、水果蔬菜，尤其是動物內臟及含精氨酸的食品。

陳向鋒強調，精子庫非是市場化的機構，但可提供個人保存精子未來自用，「男性的精子質量隨著年齡的增長會呈現下降趨勢，最好是在20至25歲冷凍保存精子，在精子質量最好的狀態下選擇凍存，未來如果出現生育困難，也能通過復蘇凍存的精子，嘗試輔助生殖的方式孕育孩子。」