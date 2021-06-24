交往3年當聖人！婚後卻不孕「夫醫院檢查傻了」　她哭：想捏爆蛋蛋

▲極品老公讓原PO無可挑剔，無奈「子孫卻不爭氣」！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「想想我們都白費力氣了！」一名人妻訴苦，目前老公30歲，婚後兩人積極床上運動，卻遲遲沒懷孕，直到去檢查身體，意外得知老公精子型態僅3%，努力調理身體半年，精子型態還反掉2%。如今新家育兒房都裝潢好了，老公也存好坐月子基金，兩人決定嘗試做試管嬰兒，希望能迎接虎寶寶降臨。

一名26歲女網友在《Dcard》透露，與老公交往時期，天真以為懷孕很容易，因此那3年都處於「聖人模式」，直到婚後努力做人，原PO肚皮一年遲遲無消息，去醫院檢查才發現老公因從事裝潢工作，長期接觸粉塵跟化學物質，導致精子型態僅3%。

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原PO表示，當初決定備孕時，老公根本是神隊友，「幫我買了保險、存了月子錢、換了新車、裝潢家裡給未來的孩子一個新房間，買房也考慮以後孩子的學區問題。」如今懷孕得先暫緩，原PO只好努力幫老公調理好身體。

這半年來，老公積極吃中藥、保健食品以及助精的食物 ，原PO也相當賢慧，會烹煮晚餐給他補一下，結果去醫院檢查更崩潰，「精子型態變2%，我超想捏爆我先生的蛋蛋，不中用。」

▲原PO渴望懷孕！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



對此，醫師建議可做試管嬰兒，但原PO與老公卻對公婆難以啟齒，「我先生的叔叔也是因為工作關係一直沒消息，後來試管才生下小孩，公婆這方面接受度應該是可以吧？」原PO也揪心直呼，如果真的做試管失敗，「公婆別在我身上找希望了，去期待小叔吧，跟先生說好失敗了那我就放棄備孕，以後順其自然。」

文章曝光後，底下網友紛紛加油打氣，「放鬆心情，小孩就比較容易來報到，心情太緊繃也會影響，疫情結束後試著安排旅行去走走，重點是你們還超級年輕啊」、「應該是工作環境的溫度跟化學品，3%真的有點慘，然後如果有肥胖、抽煙問題改善會好點」、「有時與小孩緣分很奇妙，不要壓力太大」、「我老公精子正常型態只有0.5%，原本活動力還只有20%，改善後40%。我是高齡產婦卵子也沒特別好，後來是人工受孕一次成功，現在兒子9個月，肚子還有一隻24週自然懷孕的寶寶」。

▼過來人也苦嘆經歷！（圖／翻攝Dcard）

