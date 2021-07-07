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社會 社會焦點 保障人權

國道時速135km狂飆！男大生載3同學自撞「7秒翻9圈」…他拋飛慘死

記者戴若涵／台中報導

苗栗一名黃姓男大生1月中旬載著3名同學開車前往東海大學附近用餐，不料，返回大學的途中，黃男因超車時車速過快(每小時135公里)自撞護欄，強烈的撞擊力道導致車輛在7秒內翻滾9圈，造成1人拋飛車外死亡、3人受傷的慘劇。黃男也被依照過失致死罪起訴，日前判決出爐！

根據檢方調查，25歲黃男1月12日下午開車載著同為苗栗國立聯合大學的阮姓、曾姓、錢姓同學前往台中市西屯區的東海大學附近用餐，晚間再由黃男開車沿國道1號高速公路行駛，準備返回大學。

當晚深夜10時35分許，黃男打算超車，因此從中間車道向右切到外側車道，卻因前方車輛減速，又再往左切回中間車道，但因他以時速135公里的速度超速行駛，車輛當場失控撞上外側護欄，造成車輛翻覆，其中阮姓同學被拋出車外，因頭部、頸部創傷、顱骨骨折併顱腦損傷出血，經緊急送醫搶救過後，仍不幸宣告不治。

▲▼快訊／國道1號深夜翻覆3傷！乘客拋飛窗外「無呼吸心跳」。（圖／台中爆料網授權）

▲車輛嚴重毀損，阮姓男大生被拋飛車外，送醫搶救仍宣告不治。（資料圖／台中爆料網授權）

黃男被依過失致死罪起訴，檢方向法院聲請簡易判決。豐原簡易庭審酌黃男沒有前科，犯後坦承犯行，與被害人家屬成立調解，也給付和解款項，認為他有悔悟之心，依過失致死罪將黃判刑6月，得易科罰金18萬元，給予緩刑2年。

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