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M1 iPad Pro 2021 前後代比較與 iPadOS 15 動手玩

▲iPad Pro 2021 前後代比較與 iPadOS 15 實測。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

2020 年，在官網、文宣上以「你的下一台電腦何必是電腦」來宣傳自家新一代 iPad Pro，大膽的宣言重新定義平板的存在意義。到了 2021 年，Apple 公司的 iPad Pro 2021 直接換上跟自家電腦一樣的 M1 客製晶片，再次拉近平板跟電腦的距離，搭配 iPadOS 15 的實用度如何？記者實際體驗過後，分享給大家。

▲12.9 吋 iPad Pro 2021 實測。（圖／記者洪聖壹攝）

＊開箱與外觀

iPad Pro 2021 原廠盒裝使用的是 100% 原木纖維，並且在盒裝上明確秀出產品外觀，側邊 iPad Pro 的燙金字樣也是與產品相同的顏色，盒裝內提供平板主機、20W 充電插頭、兩邊都是 USB-C 的充電線、說明書跟信仰貼紙。在外觀方面，iPad Pro 2021與去年的版本看起來差異不大，同樣都是 100% 再生鋁機身，不過厚度略厚，機身大小來到 280.6X214.9X6.4 mm、重量 684 公克，變得更重一些。

▲12.9 吋 iPad Pro 2021 （右）厚度略厚。（圖／記者洪聖壹攝）

▲實際測量 12.9 吋 iPad Pro 2021 重量也是 684 克。（圖／記者洪聖壹攝）

溫馨提醒，iPad Pro 2021 年款相較去年多了 2TB 容量版本，與 1TB 版本都是標配 16GB 記憶體，其餘較低容量都是8GB 記憶體，8GB 跟 16GB 版本售價級距也有很明顯的落差，電池容量同為 40.88 瓦特小時（Wh），想要購買 16GB 版本的，預算要抓到新台幣 53600 元起，5G 版本售價 58600 元。如果要搭巧控鍵盤跟 Apple Pencil，那麼預算至少要提升到71,780元。

＊螢幕

12.9 吋的 iPad Pro 2021 最大特色就是配備 Liquid Retina XDR 顯示器，畫面更新率來到 120hz，也就是傳説中的 mini-LED 發光材料，它的峰值亮度從去年的 600 尼特一舉提升到 1600 尼特，即便是最大亮度，也來到 1000 尼特，因此在任何環境下，都可以還原出比較真實的色彩。

▲透過 iCloud 實際觀察同一張綠色花卉圖片，iPad Pro 2021（左）的綠色層次更多、暗處表現更好，花卉白色的地方更亮。（圖／記者洪聖壹攝）

▲實際觀察人像圖片，iPad Pro 2021（左）衣服色澤更好、地板反光與小孩頭頂曝光的地方等細節表現明顯突出。（圖／記者洪聖壹攝）

▲實際觀察草莓圖片，兩者差異不是很大，倒是背景桌面紋理上iPad Pro 2021（左）表現更清楚。（圖／記者洪聖壹攝）

蘋果利用 mini-LED 螢幕分區發光的特性，在 12.9 吋的螢幕範圍當中，放入了超過 1 萬顆發光燈泡，然後分成 2,500 個局部調光區域，因此就可以讓畫面當中的每一個分區都可以根據螢幕內容精確調整亮度，讓今年的這塊螢幕動態對比為 1,000,000:1，所以能夠呈現的畫面細節也比較豐富，適合觀看與編輯 HDR 照片和影片，另外上一代已有的 P3 廣色域、原彩顯示與 ProMotion 自動適應等技術，這一代都有提供，這也是為什麼這一代產品比較貴的原因。

▲同樣是彩繪燈籠的照片呈現方面，iPad Pro 2021（沒有 Apple Pencil 的）色彩表現豐富、燈泡表現明顯突出。（圖／記者洪聖壹攝）

＊效能

初步體驗上來說，iPad Pro 2021 最有感的除了螢幕，就是效能了。今年的 M1 處理器版本，它提供了 8 核心 CPU和 8 核心 GPU，另外還具備 16 核心神經網路引擎，跟去年的 iPad Pro 2020採用的 A12Z bionic 處理器相比，效能流暢度非常有感，像是在體驗《原神》時會發現整體流暢度、觸控反饋顯著提升，它也支援藍牙搖桿操作，在遊戲體驗再加分。

記者使用 Geekbench 5 跑分，將搭載 M1 處理器的 iPad Pro 2021 和搭載 A12Z bionic 的 iPad Pro 2020 做了下對比，不管是 CPU 或者是 GPU 都有很突出的表現，提供下方數據給大家參考：

iPad Pro 2020 （A12Z bionic，iPadOS 15 ）跑分：CPU 單核為 1131 分，多核心為 4482 分，GPU 為 12678分。
iPad Pro2021（M1，iPadOS 15）跑分：CPU 單核為 1709 分，多核心為 7259 分，GPU 為 21591 分。

▲iPad Pro 2021（M1）CPU 單核、多核效能跑分明顯優於 A12Z iPad Pro 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPad Pro 2021（M1）GPU 效能超過 A12Z iPad Pro 近 50%。（圖／記者洪聖壹攝）

＊鏡頭

iPad Pro 2021提供 5G 和 Wi-Fi 6 的最新網路連線技術，這對於影音串流需求比較多人來說，尤其是直播，會有很大的幫助。

iPad Pro 2021 的主鏡頭設計跟去年一樣，都是方形設計，提供 1200 萬畫素廣角（光圈ƒ/1.8）、1000 萬像素超廣角（光圈ƒ/2.4）視角為 125°，同樣也提供 LiDAR 偵測模組，對於拍攝景深量測，或者是 AR Kit 應用都有很大的幫助，這部分記者在去年已經做了大篇幅的介紹，

▲iPad Pro 2021前後代主鏡頭模組沒有差異。（圖／記者洪聖壹攝）

不過這次 Apple 把 iPad Pro 的視訊鏡頭做了升級，很可能之後兩三年內都會使用這顆，它具備 1200 萬像素 122° 超廣角，光圈 ƒ/2.4，具備比以往更好的景深跟散景效果，還可以拍人像光效，最有趣的是它提供的「人物居中」功能，實測可以在大約 1 公尺的距離調整鏡頭的位置來追蹤人臉，而且戴著口罩也能追蹤（詳見影片）。關於這項功能，Apple 官方先前也在接受外媒採訪過程中透露，未來會開放第三方視訊軟體使用。

▲iPad Pro 2021 升級為 1200 萬像素 122° 超廣角鏡頭，不僅角度寬廣、拍攝細節也更清楚。（圖／記者洪聖壹攝）

＊iPadOS 15提升大螢幕體驗

由於 12.9 吋大螢幕的優勢，搭配 iPadOS 15 的話，全新的小工具介面，讓使用者在打開主畫面就可以快速了解到平常比較在意的資訊或者功能，好比說時間、天氣、新聞等等，如果覺得不夠，可以點選螢幕的任何一個地方，然後點選左上角的＋，接著就可以多加一些自己喜歡的小工具（詳見影片）。

▲iPad Pro 2021 主頁提供實用的小工具配置，工具列多了 App 資料庫。（圖／記者洪聖壹攝）

另外全新的畫面分割工具，這方面可以任意選擇應用程式進行兩個不同的應用程式在相同的畫面操作，如此一來就可以在同一個螢幕底下，一邊瀏覽網頁，一邊查看社群通知，而且在這之上還多了可以叫出 memo 的功能。當然原本的跟電腦「並行」的功能也都還存在，加上 iPad Pro 2021 的產品效能較好，在畫面雙開的過程中，機器同樣也不會發生卡頓，甚至可以一邊開啟剪輯軟體、一邊開啟網頁查詢資料，展現大螢幕、高效能的能力。

＊小結：

初步體驗將近一週的時間，iPad Pro 2021 延續以往 iPad 在影音的優勢，還有整體操作的流暢感之外，在工作上，也提供不輸給電腦的體驗。另外，前鏡頭人物居中功能，對於創作者來說，不管是在直播還是拍攝上，都帶來很大的助益。

iPad Pro 2021 的致命缺點是價格，如果要擁有最頂級平板的體驗，那麼必須從口袋掏出台幣 7 萬元以上來購買，縱然它具備平板的便利與手寫優勢，但是在許多商務應用上，基本上 Macbook Pro 或者 iMac 都可以替代，甚至電腦產品的擴充性更佳。另外提醒想在配件省錢的用戶，入手iPad Pro 2021時，強烈建議購買原廠的二代 Apple Pencil，體驗上會比較流暢。

另外，如果家中沒有任何電腦或平板，直上這台 iPad Pro 可能會同時讓你有5G手機、M1電腦跟新的XDR頂級平板的應用體驗，對於崇尚極簡生活的人來說，也未嘗不是壞事。

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