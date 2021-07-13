iPad mini將迎來問世九年來最大改版！邊框更薄、Home鍵移除了

疫情期間抱著 iPad 追劇的時間變多了，這也讓我開始更關注平板系列的動態。稍早根據彭博社消息指稱，今年秋天 iPad mini 6 有望登場，最大的改變將包括邊框更薄，並移除實體 Home 鍵，Mark Gurman 更表示該裝置將是 「iPad mini 推出 9 年來最大的重新設計」。

▲7.9 吋 iPad mini 主打方便攜帶，機身顏色與儲存空間同樣是銀色、太空灰和金色 3 色與 64GB、256GB ，售價為 NT$12,900 起。（圖／Apple）



iPad mini 系列上一次的更新是在 2019 年，當時最大的亮點是 A12 仿生晶片，以及支援第一代 Apple Pencil。而綜合多方情報顯示，應該會在 2021 秋季亮相的 iPad mini 6，依舊有著輕薄小巧方便攜帶的機身尺寸，由於移除了 Home 鍵以及縮窄機身邊框，螢幕占比將比原有 iPad mini 增大許多，視覺效果也更好；另外 iPad mini 6 還會將 Lightning 接頭據換成 USB Type-C、揚聲器的部分也有所改善。

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