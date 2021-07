9個蘋果Logo哪個才正確？超過5成人答錯　只有1人憑記憶畫對

▲蘋果公司(Apple Inc.)著名的「蘋果」造型商標。(圖/CFP)

作者:莉莎‧潔諾娃

摘自:天下雜誌出版《一生都能好好記憶》

蘋果的商標是全球最容易辨識的圖像之一,請試試憑記憶畫出蘋果的商標。或者,你可以從下面九個圖形中,識別出真正的蘋果商標嗎?

在原始研究中,85名大學生中只有一名能憑記憶完美地畫出蘋果商標。提供參與者幾種相似的版本選擇時,只有不到一半(47%)的學生能辨識出正版商標。你覺得哪一個是正版商標?如果你選了其中任何一個,就答錯了,這九個都是假商標。

這麼少人能辨識出這個到處可見的圖案,這代表什麼?蘋果的行銷很糟嗎?當然不是。看到蘋果的產品,我們都知道那是蘋果的產品。但單純的重複接觸,並不保證我們會記住某些事情,記憶還需要投入注意力。

我們想記住某件事,最重要的是要留意正在發生的事情。你的記憶不是攝影機,能不斷記錄你接觸到的每一個景象和聲音,你只能捕捉並保留你有留意的東西。

如果你一天的清醒時間有16個小時,你的感官就等於不停工作了57,600秒,那是很龐大的資料量。但是你無法、也不會記得你的感官接收到的所有內容。

忘記剛剛說的話、別人的名字、手機放在哪裡,首要原因就是沒有留意。如果你沒有留意眼前的事,之後就不會記得。例如,如果你沒留意把眼鏡放在哪裡,就無法形成把眼鏡放在哪裡的記憶。之後,當你因為找不到眼鏡而感到挫折時,你並不是失憶了。你沒有忘記任何東西,那段記憶從來沒有形成。眼鏡不見了,是因為你沒有集中注意力(我的眼鏡通常就在我的頭上!)。

現在,讓我們想像一個假設情境。你在派對上,你的朋友莎拉向你介紹她的先生。他說:「嗨,我是鮑伯。」你也介紹自己,並跟他握手。兩分鐘後,你們還在聊天,但你心裡覺得很尷尬也很害怕,因為你不知道眼前的人叫什麼名字。

你為什麼不記得鮑伯的名字?你清楚地聽到他說:「嗨,我是鮑伯。」但光是接觸到鮑伯的名字還不夠。要記住他的名字,你的注意力也必須參與。鮑伯說出名字之後,這個名字會存在你的大腦約15至30秒的時間,如果注意力沒有加入,鮑伯的名字很快就會消失了。因此實際上,你並沒有忘記鮑伯的名字。因為你沒有留意,從一開始你就沒有記住他的名字。

留意需要有意識的努力,因為大腦的預設狀態是不專心的。我們不專心的大腦平時不會集中注意力,通常都在神遊、做白日夢、處於自動駕駛狀態,而且背景充滿了重複流動的思緒。我們無法在這種狀態下形成新的記憶。如果我們想記住某件事,就必須打開大腦的開關,醒過來,特別留意。

我們會記住我們留意的東西,所以更要留心我們平常關注哪些事物。樂觀的人會留意正面的經驗,因此正面經驗就會成為記憶。如果你情緒低落,就不太可能把快樂的事件或愉快的經歷固化成記憶。如果你只注意烏雲密布的時刻,就不太可能注意到陽光露臉的片刻。你尋找什麼,就會發現什麼。如果你每天都在尋找神奇的事物,注意充滿喜悅和驚奇的時刻,你就能捕捉到這些時刻,把它們固化成記憶。久而久之,你的生活故事將充滿讓你微笑的回憶。

我們生活在高度連結、事情一件接著一件的注意力分散時代。你的智慧手機、臉書、推特、Instagram、推播通知、電子郵件、停不下來的胡思亂想,都是注意力的小偷,因此也是記憶的小偷。盡量減少或排除使你分心的事物,就能改善記憶力。充足的睡眠、冥想和少量的咖啡因是抵擋分心的有效方法,可以提高你的注意力,幫助你建立長期記憶。

與我同屬於X世代的人,經常吹噓自己可以一心多用,彷彿這是一種超能力。同樣的,千禧世代也能一邊看Netflix一邊Snapchat,同時還能跟你說話。但如果你想記住自己做過、經歷過的事情,上述兩種情境都會出現問題。當大腦試圖形成記憶時,分心會大大降低記憶形成的可能性。即使大腦在你分心的狀態下設法固化了記憶,這個記憶可能也不夠可靠,未來無法被完全提取。要形成深刻、準確的記憶,你必須全神貫注。

莉莎.潔諾娃(Lisa Genova)

《紐約時報》暢銷作家,著有《我想念我自己》等五本小說,《我想念我自己》被改編成奧斯卡得獎電影,由茱莉安.摩爾、亞歷克.鮑德溫和克莉絲汀.史都華主演。潔諾娃擁有貝茲學院(Bates College)生物心理學學位以及哈佛大學神經科學博士學位。她曾在世界各地發表與神經系統疾病有關的演講,也曾登上Dr. Oz Show、《今日秀》、CNN與NPR等重要媒體。她的TED演講「你要如何預防阿茲海默症」(What You Can Do to Prevent Alzheimer’s)觀看已超過500萬。