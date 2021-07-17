Facebook公開台灣熱門貼圖　Apple iOS 15釋出新memoji

特約記者洪聖壹／綜合報導

如果這些公司不說，可能很少人會知道 7 月 17 日是世界表情符號日，Facebook 首度公布台灣表情符號排行榜，至於 Apple 公司則是針對 iOS 15 釋出幾個全新的 memoji 表情符號，包括 shaka 手勢、 靈光一閃的瞬間等，共計 9 種新的貼圖。

記者查了一下有關世界表情符號日（world emoji day）的介紹，最早來自 2014 年，那一年只要在智慧型手機上面打字，就會出現相對應的表情符號，而且不管在哪個平台，如果打出「日曆」，表情符號出現的日子就是 7 月 17 日，因此這一天就被訂為世界表情符號日，在國外通常會在這一天舉辦一些遊行活動。

在這樣的日子裡，Apple 公司其實在iOS 15 beta 有推出了許多新的 Memoji，新增了括 shaka 手勢、 靈光一閃的瞬間等 9 種不同 Memoji 貼紙，多了可以穿 40 種不同的服裝，還有各種不同顏色的頭飾，眼鏡多了三款，左右眼還可以換不同的瞳孔顏色，新的輔助選項讓使用者可以加上助聽器、呼吸管或是頭部軟帽等。

▲iOS 15 memoji 眼睛的顏色可以做不同的顏色的替換，同時也有 40 種服裝可以選擇。（圖／記者洪聖壹攝）

▲換衣服過程當中也會發現這次新增的 9 種 memoji 表情。（圖／記者洪聖壹攝）

Facebook Messenger 用戶目前每天傳遞超過 24 億個表情符號，在世界表情符號日當中，Facebook 更進一步推出全新的 Soundmoji 聲音表情符號，以簡短的聲音讓訊息更加生動，像是掌聲、蟋蟀鳴叫、擊鼓聲等。

只要在 Messenger 上點開表情符號目錄中的擴音器符號，就可以預覽並傳送 Soundmoji 聲音表情符號。Facebook 亦推出 Soundmoji 資料庫，未來將定期新增各種音效，增添 Messenger 聊天趣味性。不過記者實測，目前聲音表情還未上線。

另外，從 Facebook 數據統計來看，台灣 Z 世代（18 歲至 24 歲）最受歡迎的表情符號第一名是；榮登 Y 世代（25 歲至 44 歲）最常用的表情符號冠軍。

X 世代及嬰兒潮世代（45 歲以上）愛用第一名的表情符號則為祈禱。與疫情相關的表情符號中，過去 90 天在台灣使用量增加最多的有：（戴口罩）、（微生物）、（針筒）

在台灣最受歡迎的食物與飲料表情符號：蛋糕、咖啡、蘋果。

2020 年新增的 Emoji（Emoji 版本：13.0）中，珍珠奶茶不負眾望成為台灣人最愛用的食物與飲料表情符號，珍珠奶茶魅力同樣席捲泰國、新加坡、印尼、越南與澳洲，成為該類排行中最受歡迎的表情符號。