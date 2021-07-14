攝影師點評M1 iPad Pro：2021行動工作室

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司在推出 iPad Pro 2020 的時候，曾經以「你的下一台電腦不是電腦」 為主打，打動每個用戶的需求。而已經上市一段時間的 M1 iPad Pro，12.9 吋使用更好的螢幕、更強的處理器，直接被攝影師 Eu Young 點名為「行動工作室」，記者進行了一段訪談，提供給大家參考。

攝影師 Eu Young 前身是相機網站的科技編輯，出來創業之後，便不斷分享一些拍照的技巧跟評測心得。不出意外的是，這次他在分享 12.9 吋 iPad Pro 2021 時，便是從它的 Liquid Retina Display XDR 螢幕特色談起。

Eu Young 表示，iPad Pro 2021 的螢幕色彩飽和度跟對比都很好，讓他可以很輕鬆的看一些逆光的照片，或者一些光點分布在物體上的照片細節，背後的原因就是 mini LED 本身的控光特性。相較於一些 LCD 的螢幕，在暗處會覺的不夠暗，而且好像會有點漏光的感覺．而 iPad Pro 2021 的 mini LED 可以很明確顯示細節，對於照片編修很有幫助。

Eu Young 向媒體展示了他的工作桌，桌上有一個 OLED 的桌上顯示器，一部 Macbook 跟最新的 M1 iPad Pro 2021，他的作法跟許多科技編輯一樣，把 Macbook 接到桌上螢幕上，然後透過 MacOS 「並行」的方式，把 iPad Pro 當第二螢幕，由於新的平板電腦螢幕色準又更好，所以讓這個佈局發揮得更理想。

他認為採用全新 Liquid Retina Display XDR螢幕的 iPad Pro，不只是一個照片漂亮適合直接展示照片的裝置。更是一個能夠輔助攝影工作者重新面對照片色準的工具。

Eu Young 編修的形式也是透過 Adobe 提供的解決方案，在 iPad Pro 上下載 iPad 專用版本的 Lightroom，然後就可以透過 iPad 版本的 Lightroom 上接續處理來自電腦上的照片。順帶一提，他認為這一代的 iPad Pro 改用 M1 處理器，可以感受到 Apple 公司逐漸打破電腦、平板之間的隔閡。而實測來說，他認為在 M1 iPad Pro 輸出編輯過的照片，整體的效率雖然還是比起電腦版本的 Lightroom略慢一點，但也是非常優秀的水準。

由於不同螢幕顯示、技術不盡相同，身為專業攝影師的他，如何在跨平台裝置當中，達到編修照片品質的一制性？Eu Young 的回應頗耐人尋味，以他的習慣，如果是大量的照片，他會通通丟到電腦去邊修，然後把一些照片送到 iPad Pro 搭配 Apple Pencil 去調整細節，換句話說，他不認為每個螢幕之間的色準差異很大。但是後來在訪談過程中才了解到，原來他的家用顯示器，已經特別送去校色，也難怪跟 iPad Pro 2021 可以搭配起來。

「長久以來，我就憧憬可以有便於攜帶的電腦，又能夠有優異的效能，讓我隨處都可以處理照片、撰寫稿子。只可惜過往的經驗也只能二擇一，直到Apple M1晶片的出現。」

記者進一步詢問，現在他手邊已經有 M1 Macbook、M1 iPad Pro，那麼在外出輕裝旅遊的前提下，他會偏向帶哪個產品出門？Eu Young 也老實的回答，如果是只有臨時要出門的話，Lightroom for iPad是一個很方便接續在電腦工作的方式。如果是出國旅行，好比說去日本，他會依照自己的工作型態來調整，好比說輕鬆的邊修照片、寫寫稿，那麼只要帶著一台 iPad Pro 就可以達成，他也特別分享新版 iPad 的巧控鍵盤真的非常利於打字。

以記者而言，以往如果出門工作的話，基本上是電腦、相機不離身，所以背包超過 10 公斤都是小case，現在隨著科技進步，一支手機、一部電腦，就可以橫走天下，透過這次訪談，或許真有那麼一天，出門只要帶一部可折疊的平板就可以完成所有工作或者創作。