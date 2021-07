蘋果與谷歌為iPhone 12與Pixel 4a釋出新廣告！最受歡迎的是它

特約記者洪聖壹/綜合報導

Apple 公司跟 Google 公司上週末進行了一次廣告交鋒。Apple 公司針對 iPhone 12 Pro 的夜拍功能做了一次性的宣傳,而 Google 則是強調他們的 Google Pixel 手機續航力長達 2 天。

Google 上週公開了 3 支 15 秒廣告,說明了 Pixel 5 和 Pixel 4a 5G 的一些功能。首先,針對先前為大家詬病的續航力開出第一槍,在廣告當中可以看到類似 Google Pixel 手機螢幕的示意畫面,裡頭有一隻浣熊在玻璃杯當中喝水,接著出現 Google 搜尋的視窗,搜尋結果是「具有 48 小時電池電量的 Google Pixel手機。」

根據 Google Pixel 的介紹,「Extreme Battery Saver 可在用戶真正需要時幫助 Pixel 手機持續使用長達 ​​48 小時。」在 Pixel 3 和新的機種上,除了節約耗電量模式設定的限制外,還有「超級省電模式」,它會暫停大多數的應用程式、關閉各項功能,以及降低處理速度。

一般來說,節約耗電量模式和超級省電模式一律不會關閉必要的系統應用程式,例如「電話」、「訊息」、「時鐘」和「設定」。在這次宣傳的超級省電模式底下,可以讓你選擇此模式,讓你選擇要繼續使用的其他應用程序。

另外一支 15 秒廣告強調的是安全。標題是“Pixel 手機的安全功能可以保證您的安全”。它展示了一個騎著滑板車的孩子被鳥追趕。然後 Google 搜尋出現「如何防止不必要的攻擊」接著提供了「帶有 TitanM 安全芯片的 Google Pixel」的答案。

第三支影片是宣傳 Pixel 手機的 Call Screen 功能(美式幽默我不懂),該功能有點類似 Whoscall,為用戶辨識陌生來電號碼及封鎖騷擾詐騙號碼可以擷取電話,為用戶提供他們想要的平靜和安靜。

另外,Apple 公司上週末發送了兩支宣傳影片,第一支強調 iPhone 12 Pro 的夜拍,第二支影片的搜尋功能其實不限定 iPhone 12,任何 iPhone 跟 Apple Watch 連動,都可以近端搜尋。

第一支宣傳影片名為“iPhone 12 Pro | In The Dark”,影片當中可以看到一個男人,拿著 iPhone 12 Pro 在每個非常暗的環境下進行拍攝,很多環境是比較誇張,不過其中有一個場景是跟女人約會的過程中進行自拍,這種狀況還蠻常發生的,影像品質也還不錯。

其實蘋果公司在前年推出的 iPhone 11 Pro 就開始強調夜景模式,只是到了 iPhone 12 Pro 之後,除了廣角端感光能力提升,超廣角端跟人像模式也加入夜拍的支援,儘管 Apple 公司在第一時間強調這項功能,不過似乎很少用戶發現手機的這項能力,因此特別做了廣告,算是做了很好的手機特色行銷。

至於第二支 “iPhone 12 | Haystack” 可以看到一個人特別開車回到他工作的地方,然後拿起 Apple Watch,啟用搜尋 iPhone 的功能,接著在草堆裡面找到手機,這個功能其實打從 Apple Watch 推出之後就有了,做了這樣的廣告宣傳,還挺奇妙的。

截至記者截稿為止,以 YouTube 的觀看數據來看, “iPhone 12 | Haystack” 觀看次數為33.2萬。iPhone 12 Pro | In The Dark 的觀看次數為 35.9 萬。更早發出的 Google 15 秒廣告:“Get a Battery That Lasts Refreshingly Long With Pixel”,播放次數為 1.4 萬。“How to Block Unwanted Calls, in a Nice Way”跟“Pixel’s Security Features Can Keep You Safe”的觀看次數不到一萬。看來網友們還是比較喜歡訴求明確、帶有一點橋段的宣傳影片。