獨／2人採檢500人憋到泌尿道感染　桃機檢疫員崩潰：普篩半個月沒補人

▲入境普篩半個月，桃機防疫人員依然天天「2打500人」崩潰，被操翻至今沒補一個人。（圖／讀者提供）

記者賴文萱、洪巧藍／台北報導

桃園機場自2日起實施入境旅客全面普篩，機場第一線檢疫人員今（20）日再度控訴，半個月過去了，採檢室從5間擴張到19間，但是，防疫採檢護理師人力「增加0人！！沒錯就是0人！」至今仍是2、3個護理師負責採檢500、600名旅客。該投訴者怒批，連續7、8小時穿防護衣，無法喝水上廁所，更有人因此泌尿道感染，就想問補齊機場防疫人員、採檢護理師人力，到底是否有什麼困難？是比登天還難嗎？

有桃機第一線檢疫護理師向《ETtoday新聞雲》說，機場每個單位的長官們，只想加快旅客檢體收集的腳步，完全忽略現有實際的人力配置，基層已經被指揮中心所制定的速食政策從生氣弄到心死了.......。從7月2日到今天，入境普篩也已經半個月了，採檢室從5間，已經擴張到19間，但是，防疫採檢護理師人力，增加0人！！沒錯就是0人！人力配置不足的問題，已經讓同仁從心寒到心死了。

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▲▼桃機防疫護理師人力不足，連續7、8小時穿防護衣，無法喝水、上廁所，已有人泌尿道感染。（圖／讀者提供）

該護理師怒批，指揮中心除了踢皮球以外，還是踢皮球，基層冒著染疫的風險，先不說沒有危險津貼及任何加給，連基本的防疫人力配置也不補足，至今還是常常2、3個護理師，要採檢500、600百個旅客，連續7、8個小時穿著防護衣，無法喝水、上廁所。

「有些同仁這半個月來的負荷，已經導致泌尿道感染，流下來的已經不知道是淚水還是汗水了。」該護理師更直言，請指揮中心的長官不要看到這個文章後，又要說你們內心表示多麼不捨，接著又要到機場挑個沒有班機的時段，走個兩圈巡視，然後表示防疫人員士氣高昂，請指揮中心能否有些實際的作為。

另外，護理師也透露，目前對於人力不足的因應方式，就是把一航的人拉到二航，再拉到一航，等於在兩邊狂跑，每天2萬步起跳，有時還接不上，因為兩個航廈都有自己的飛機。

▲入境普篩半個月，採檢室從5間擴張到19間，但是，防疫採檢護理師沒增加人力。（圖／讀者提供）

另外有第一線基層表示，每個月花費在入境普篩的PCR費用估算也超過1億，想問指揮官補齊機場防疫人員、採檢護理師人力，到底是否有什麼困難？！是比登天還難嗎？行政院蘇院長對於國手戴資穎沒有搭到商務艙表示震怒，請院長是否能為冒著生命危險的國際機場防疫人員，補足該有的人力配置、物資及該有的危險加給。

如果能把該有的補齊，我們機場基層防疫人員，相信一定能增加防堵境外移入的成效，降低台灣後續的醫療、疫調及經濟損失等社會成本。

對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，會依航班流量適當調度，並注意同仁休息狀況。