　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／2人採檢500人憋到泌尿道感染　桃機檢疫員崩潰：普篩半個月沒補人

▲▼入境普篩半個月，桃機防疫人員天天2打500人崩潰，被操翻至今沒補一個人。（圖／讀者提供）

▲入境普篩半個月，桃機防疫人員依然天天「2打500人」崩潰，被操翻至今沒補一個人。（圖／讀者提供）

記者賴文萱、洪巧藍／台北報導

桃園機場自2日起實施入境旅客全面普篩，機場第一線檢疫人員今（20）日再度控訴，半個月過去了，採檢室從5間擴張到19間，但是，防疫採檢護理師人力「增加0人！！沒錯就是0人！」至今仍是2、3個護理師負責採檢500、600名旅客。該投訴者怒批，連續7、8小時穿防護衣，無法喝水上廁所，更有人因此泌尿道感染，就想問補齊機場防疫人員、採檢護理師人力，到底是否有什麼困難？是比登天還難嗎？

有桃機第一線檢疫護理師向《ETtoday新聞雲》說，機場每個單位的長官們，只想加快旅客檢體收集的腳步，完全忽略現有實際的人力配置，基層已經被指揮中心所制定的速食政策從生氣弄到心死了.......。從7月2日到今天，入境普篩也已經半個月了，採檢室從5間，已經擴張到19間，但是，防疫採檢護理師人力，增加0人！！沒錯就是0人！人力配置不足的問題，已經讓同仁從心寒到心死了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼入境普篩半個月，桃機防疫人員天天2打500人崩潰，被操翻至今沒補一個人。（圖／讀者提供）

▲▼桃機防疫護理師人力不足，連續7、8小時穿防護衣，無法喝水、上廁所，已有人泌尿道感染。（圖／讀者提供）

▲▼入境普篩半個月，桃機防疫人員天天2打500人崩潰，被操翻至今沒補一個人。（圖／讀者提供）

該護理師怒批，指揮中心除了踢皮球以外，還是踢皮球，基層冒著染疫的風險，先不說沒有危險津貼及任何加給，連基本的防疫人力配置也不補足，至今還是常常2、3個護理師，要採檢500、600百個旅客，連續7、8個小時穿著防護衣，無法喝水、上廁所。

「有些同仁這半個月來的負荷，已經導致泌尿道感染，流下來的已經不知道是淚水還是汗水了。」該護理師更直言，請指揮中心的長官不要看到這個文章後，又要說你們內心表示多麼不捨，接著又要到機場挑個沒有班機的時段，走個兩圈巡視，然後表示防疫人員士氣高昂，請指揮中心能否有些實際的作為。

另外，護理師也透露，目前對於人力不足的因應方式，就是把一航的人拉到二航，再拉到一航，等於在兩邊狂跑，每天2萬步起跳，有時還接不上，因為兩個航廈都有自己的飛機。

▲▼入境普篩半個月，桃機防疫人員天天2打500人崩潰，被操翻至今沒補一個人。（圖／讀者提供）

▲入境普篩半個月，採檢室從5間擴張到19間，但是，防疫採檢護理師沒增加人力。（圖／讀者提供）

另外有第一線基層表示，每個月花費在入境普篩的PCR費用估算也超過1億，想問指揮官補齊機場防疫人員、採檢護理師人力，到底是否有什麼困難？！是比登天還難嗎？行政院蘇院長對於國手戴資穎沒有搭到商務艙表示震怒，請院長是否能為冒著生命危險的國際機場防疫人員，補足該有的人力配置、物資及該有的危險加給。

如果能把該有的補齊，我們機場基層防疫人員，相信一定能增加防堵境外移入的成效，降低台灣後續的醫療、疫調及經濟損失等社會成本。

對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，會依航班流量適當調度，並注意同仁休息狀況。

ET快訊
「男人幫」超連結創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足
快訊／烟花颱風恐襲台！　陳時中宣布疫苗接種應變措施
今增18例！陳時中直言「病例年齡有下降趨勢」
「基隆+3例」連續+0破功！新北回單位數　本土確診地圖曝
快訊／陳時中：會找地方政府討論726鬆綁管制
北市曝1確診足跡！遭新竹友人傳染　曾去家樂福、World G
今增18例本土「分佈4縣市」　台北市7例最多
快訊／今增18例本土病例、另增4死
LIVE／建議東奧國手坐經濟艙？　陳時中最新說明
姓名有「微、解、封、迎、加、零」同音字　住房享優惠
快訊／午後雷雨報到！8縣市大雨特報　防雷擊強陣風
民進黨大老爆「他建議選手搭經濟艙」　反問：總統閣揆為何道歉？
快訊／10天連開6次房！台中家教男「超連結」匡列擴大達74人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

戴資穎搭經濟艙出征東奧　陳時中：有建議要有防疫距離

男人幫創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足跡續營業

烟花颱風恐襲台！陳時中：疫苗接種比照縣市停班　受影響者移至下輪

「基隆+3例」連續+0破功！新北回到個位數　本土確診地圖曝

本土今增18例！最年輕20多歲　陳時中曝「病例年齡有下降趨勢」

本土仍以雙北較多！陳時中：會找地方政府討論7／26後鬆綁管制

高醫一日遊！他曝同事「超狂請假理由」...網羡慕：公司缺人嗎

又見哄抬酒精價格「45元→300元」　消保處抓到29件違規

今增18例本土「分佈4縣市」　台北市7例最多！

快訊／今增18例本土病例、另增4死

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

嬤戴「中空安全帽」髮髻完美竄天 民眾看髮型秒認：在潮州滿有名

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

戴資穎搭經濟艙出征東奧　陳時中：有建議要有防疫距離

男人幫創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足跡續營業

烟花颱風恐襲台！陳時中：疫苗接種比照縣市停班　受影響者移至下輪

「基隆+3例」連續+0破功！新北回到個位數　本土確診地圖曝

本土今增18例！最年輕20多歲　陳時中曝「病例年齡有下降趨勢」

本土仍以雙北較多！陳時中：會找地方政府討論7／26後鬆綁管制

高醫一日遊！他曝同事「超狂請假理由」...網羡慕：公司缺人嗎

又見哄抬酒精價格「45元→300元」　消保處抓到29件違規

今增18例本土「分佈4縣市」　台北市7例最多！

快訊／今增18例本土病例、另增4死

戴資穎搭經濟艙出征東奧　陳時中：有建議要有防疫距離

男人幫創投董座發病日運動1小時　知名健身房爆隱匿足跡續營業

學霸正妹主播賴妍潔「撞臉朴敏英」　脖子掛蛇曝特殊愛好

24Ｈ監控體溫！台灣製智慧小貼片打入國際市場　新北消防員也用

手一拍打翻飲料！　機靈貓「肉球塞吸管」秒救回紅茶：止漏成功～

李培禎確診康復飛加拿大隔離　媽媽突問1句話…網感動噴淚！

烟花颱風恐襲台！陳時中：疫苗接種比照縣市停班　受影響者移至下輪

祖孫倆相見歡開心跳恰恰！　跟阿公尬舞「超扭小屁」超搶鏡

和小鐘主持《愛玩客》1細節陷撞牆期！鮪魚被說3次才驚覺：他很在意

「神鷹慧眼伴威龍」洩密？　殲-20雙座採607所火控雷達

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

京站威秀7／20全面關閉消毒！

戴資穎住3星飯店　網「時中體」狂酸

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

林義傑喊話總統「道歉沒用」：別馬後砲檢討體育署

19歲妹驚喊「收到疫苗簡訊」！網曝2可能性

高端過關　館長這句話被讚「真男人」

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

怪颱烟花恐登陸北台灣　最新暴風圈侵襲率達59%

鄭明典示警：準備颱風防災了！

更多熱門

相關新聞

桃機入境沒看PCR陰性證明　網：最大笑話

桃機入境沒看PCR陰性證明　網：最大笑話

本站曾報導《昨桃機入境！他直擊4現況「這麼亂來，超危險」　PTT幫高調》，文中提到，有網友從桃園機場入境時，發現了4大漏洞。而後就有另名網友在PTT上回文，提到他7月14日剛好也入境，海關前的櫃檯根本是「史上最大笑話」，而進去以前，工作人員明明應該檢查4樣資料，但實際輪到他時，對方甚至連「PCR陰性證明都沒看」。

昨桃機入境！他直擊4現況「這麼亂來」

昨桃機入境！他直擊4現況「這麼亂來」

影／華儲員工確診延燒 鄭文燦：擴大機場5萬人接種

影／華儲員工確診延燒 鄭文燦：擴大機場5萬人接種

LIVE／自購62萬劑AZ抵台　桃園機場最新狀況

LIVE／自購62萬劑AZ抵台　桃園機場最新狀況

台大醫曝「大陸超嚴格1手段」：零境外

台大醫曝「大陸超嚴格1手段」：零境外

關鍵字：

桃機入境普篩桃機檢疫員檢疫護理師

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面