昨桃機入境！他直擊4現況「這麼亂來，超危險」　PTT幫高調

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣本土確診數下降，如今做好邊境管理，防堵病毒再度入侵尤為重要。一名網友昨（18）日上午從桃園機場入境，一路上發現不少漏洞，包括採檢動線混亂、免稅店風險等，直言「不只是有待加強而已，根本就是個洞。」

網友在PTT發文表示，昨日上午6點，他從桃機第二航廈入境，覺得最嚴重的問題，就是採檢深喉唾液的隔間數量不足，及未清潔消毒，「我看到二航外安排的隔間數目約4間（桃機目前共19間），前一個旅客採檢完，也沒有清潔消毒，我就直接被叫進去了。」

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他傻眼直呼，「每個旅客在裡面吐一次，會產生多少飛沫，讓下一個旅客進去採樣拿下口罩時，深深吸入那些可能帶病毒的空氣？這樣很有可能造成更多人在桃園機場被感染。」

再者，針對入境不能有人接機，只能自駕或搭乘防疫計程車或巴士，他不禁提出質疑，「一整排的出租車在桃機的工作人員前面停滿滿，不要跟我說那整排都是專案申請的，我不相信；還有一個乘客上車前遇到同機朋友，就在工作人員面前直接把朋友叫上車，叫他不要搭防疫計程車。」

▲桃機對非重點高風險國家入境旅客實施PCR篩檢。（圖／桃機提供）

另外，入境確認檢疫申報資料及採檢動線也相當混亂，原po表示，「香港會把每個航班的旅客分開安排，因為來自風險等級不同的國家或地區，等候區及動線也都有間隔；台灣呢？你們就通通排一起吧，有台灣門號的排一條，要申請門號的排一條。」

他進一步吐槽，「PCR採檢的個人資料是發紙跟筆給你自己寫，然後有人會拿起來大概看一下，但沒要我拿任何證件、憑證或通知書來對，防疫計程車也是手寫個資沒人對，我都不知道我們入境前填寫『搭乘防疫車隊』到底要幹麻？」

最後，網友也提到，入境的免稅店居然有開，「這個我已經吐槽超過半年了。如果入境旅客真的這麼高風險，全部都得直接去防疫旅館或集中檢疫所，甚至不能回家居家檢疫，那請問逛免稅店是在？」

▲網友在PTT分享入境經歷。（圖／翻攝自PTT）

原po直言，「機場端這麼亂來，我覺得超級危險，非常希望只是特定時段的問題，但我不想騙自己。如果台灣還沒到能夠開放邊境的階段，那就把機場管理做好。」

po文一出，大票鄉民留言幫高調，「守住啊啊啊」、「一定要夾緊，拜託」、「隨便啦，反正3+11用嘴巴負責了」、「高調，如果是真的那風險真大」、「不要太不滿，這就是超前部署」、「幫高調！網子不能破」。