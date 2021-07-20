　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

10／1上線！　持港澳台居民居住證在北京可加入基本養老保險

▲臺灣居民居住證。（圖／翻攝中新網）

▲持台灣居民居住證可參加北京市基本養老保險。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

北京市人力資源和社會保障局、北京市財政局近日發佈《〈關於持外國人永久居留身份證〉及〈港澳台居民居住證〉人員參加北京市城鄉居民基本養老保險有關問題的通知》。《通知》提到，在北京居住但未就業、年滿16週歲未滿60週歲（不含在校生）、持有本市取得的《外國人永久居留身份證》或《港澳台居民居住證》的人員，證件在有效期內，可以參加城鄉居民基本養老保險。

《北京日報》報導，符合參保條件的人員，可以在首次取得《外國人永久居留身份證》的住宿登記地或《港澳台居民居住證》簽發機關所在地區社保經辦機構辦理參保登記，並按國家和本市有關規定繳納城鄉居民基本養老保險費。

據了解，養老保險是大陸社會保險5大險種中的一種，共區分為4個層次。基本養老保險以保障離退休人員的基本生活為原則，具有強制性、互濟性和社會性。強制性主要是由國家立法並強制實行，企業和個人都必須參加而不得違背；互濟性顯現在費用來源，一般由國家、企業和個人三方共同負擔，統一使用、支付，使企業職工得到生活保障並實現廣泛的社會互濟；社會性體現在養老保險影響很大，享受人多且時間較長，費用支出龐大。

基本養老保險費由企業和員工個人共同負擔，原則上，企業按員工上年度月平均工資總額的一定比例繳納，北京市的比例為19%。

ET快訊
20歲也收到疫苗簡訊「標準在哪？」　網揭1關鍵驚呆：今天才知
戴資穎3顆星旅館「一晚才1200元」　旅日神人曝1原因：是合
快訊／欣欣秀泰緊急「全面關閉」！　停業原因曝光
快訊／松山戶政事務所1人確診　300人「PCR結果出爐」
烟花颱風恐撲台！背後藏四大跡象　專家：讓人想起當年的「它」
「羞辱一個不夠？」網再點名1球后　翻出陰謀論：被故意擋路
第三輪收疫苗簡訊　19歲妹驚喊「收到了」！網曝2可能性
費玉清66歲為何不結婚？　張菲爆料「1怪癖」：怎毛病那麼多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「川渝高竹新區」向台商招手　打破「屬地原則」享兩地優惠政策

36歲孕婦產檢「驗出愛滋病」！絕望引產…7天後得知醫院搞錯了

3年投資40家晶片公司　華為旗下哈勃布局「第三代半導體」

10／1上線！　持港澳台居民居住證在北京可加入基本養老保險

確認是Alpha變異株！29歲女護士「照顧境外輸入患者」無症狀確診

河南鋁合金工廠爆炸　「火光沖天」驚險畫面曝

歐盟指責中國網路攻擊　陸反駁自己才受害：被控制超500萬主機！

1人現賺5000萬！中芯撒認股激勵　蔣尚義、梁孟松等4人拿最多

上海再增「2例台灣輸出」確診個案！　1人隔離第14天確診

「戰狼咬戰狼」！吳京肖像被拿去包檳榔…法院判獲賠150萬元　

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

高雄男打莫德納後8小時猝死家中 妻曝：老公允杯要解剖！結果出爐

「川渝高竹新區」向台商招手　打破「屬地原則」享兩地優惠政策

36歲孕婦產檢「驗出愛滋病」！絕望引產…7天後得知醫院搞錯了

3年投資40家晶片公司　華為旗下哈勃布局「第三代半導體」

10／1上線！　持港澳台居民居住證在北京可加入基本養老保險

確認是Alpha變異株！29歲女護士「照顧境外輸入患者」無症狀確診

河南鋁合金工廠爆炸　「火光沖天」驚險畫面曝

歐盟指責中國網路攻擊　陸反駁自己才受害：被控制超500萬主機！

1人現賺5000萬！中芯撒認股激勵　蔣尚義、梁孟松等4人拿最多

上海再增「2例台灣輸出」確診個案！　1人隔離第14天確診

「戰狼咬戰狼」！吳京肖像被拿去包檳榔…法院判獲賠150萬元　

M1 iPad Pro 2021 前後代比較與 iPadOS 15 動手玩

批高端通過EUA「黑箱作業」　江啟臣告發陳時中、食藥署圖利罪

金山三腳貓懷孕路倒！　休養生出「美瞳驚喜包」每天吃鱸魚哺乳

癌症患者到底該不該打疫苗？10大QA一次看　第5點快筆記

一直幫插隊的點餐！嘻小瓜受夠反映「早餐店回答傻爆眼」：直接發火

拚726降級？專家曝1數據有隱憂　點名台北地下街「強化熱區清理」

阿嬌關注吳亦凡風波…曝「同套路」！熬夜狂追八卦：他應該轉錢給我

日本超神準心測「最想當動物園哪隻動物？」看出適合你個性的工作

726降級「樂觀」看待！李秉穎提但書：2週都沒發生才完全放心

被挖醒去散步！出門那刻「床邊凝望」狂放閃　媽火：夠了你們2個

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

大陸熱門新聞

養養豬妹13歲演電影一夜爆紅！22年後現況曝

剛下車！新郎+伴娘被綁電線杆鞭打

孕婦產檢驗出愛滋絕望引產！7天後得知醫院搞錯了

戰狼互咬！吳京肖像被拿去包檳榔怒提告

網紅臥底揭炸雞店「雞塊掉地撿起來再炸」 華萊士急發聲明道歉

內蒙古暴雨　2座水庫「垮壩」

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

女駕駛倒車「夾死自己」！驚悚瞬間曝光

23歲網紅塔式起重機墜亡！疑踩空LIVE影片曝

中芯認股激勵　蔣尚義現賺5000萬

廣東29歲女護士照顧境外輸入患者無症狀確診

女大生遭外籍教授殺害！「臉被砍爛」慘死

婚宴播「瘋狂連結片」綠帽新郎復仇

陸爆人感染「猴B病毒」亡　患者曾解剖猴子

更多熱門

相關新聞

陸南水北調中線工程7年輸送400億立方公尺 7900萬人受益

陸南水北調中線工程7年輸送400億立方公尺 7900萬人受益

大陸南水北調中線一期工程投運7年，累計調水入渠水量達400億立方公尺，其中，向河南省供水135億立方公尺、向河北省供水116億立方公尺、向天津供水65億立方公尺，向北京供水68億立方公尺，成為京津冀豫沿線城市主力水源，相較於2015年通水時受惠的3800萬人，直接受益人口翻倍，增加至7900萬人。

北京暴雨　地鐵站被淹成「水簾洞」

北京暴雨　地鐵站被淹成「水簾洞」

有錢人比你想像的更不愛危機入市

有錢人比你想像的更不愛危機入市

北京再被暴雨侵襲　多地發生山體滑坡、積水

北京再被暴雨侵襲　多地發生山體滑坡、積水

陸國安七部門進駐滴滴　安全審查

陸國安七部門進駐滴滴　安全審查

關鍵字：

居住證港澳台北京社保保險養老

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

京站威秀7／20全面關閉消毒！

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面