台南國小教育人員開打疫苗　黃偉哲：下周起國高中接續施打

▲台南市20日至25日，安排11143名國小教育人員分流至柳營奇美醫院、台南奇美醫院、部立台南醫院、成大醫院等4家指定大型專責醫院進行施打。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市7月17日獲中央配發1.1萬劑國小教育人員疫苗，20日起將安排11143名國小教育人員陸續施打，依學校所在行政區域及分配時段，於7月20日至25日分流至柳營奇美醫院、台南奇美醫院、部立台南醫院、成大醫院等4家指定大型專責醫院進行施打，相關資訊也可至教育局資訊中心公告系統查詢。

台南市長黃偉哲表示，國小教師施打完後，會馬上接續讓國、高中教師施打，如有調度需求，會先用台南市的疫苗來施打，過程中如有不周還請老師多擔待、體諒醫護人員維持量能的艱辛，市府會盡全力安排讓教育人員盡早施打到疫苗，而停課不停學期間，老師也都辛苦了！

教育局說明，目前教育人員施打疫苗進度，幼兒教保及課照中心人員已於7月12日完成疫苗施打；本周將安排公私立國小第一階段人員、幼教第一階段補打人員，及教育部核定之專案人員（外僑學校、特教學校、實驗教育機構和團體）開始施打，總計11143名。7月25日後，將接續分流安排台南市公私立國高中教育人員約10368人至指定醫院接種，施打作業及量能不斷電，讓校園防疫更加健全。

教育局長鄭新輝也提醒前往打疫苗的教育人員，除配合公告的「施打時段」、「注意事項」、「專責醫院」避免造成群聚，務必記得攜帶「健保卡」、「身分證」及「接種意願書」，以利接種作業流暢。此次疫苗施打對象係依造冊核定施打名單，尚未列入者將由中央排入第二階段造冊，鼓勵利用「COVID-19公費疫苗預約平台」1922.gov.tw先登記個人施打意願。8月1日後確定聘任的教師，包括代課、課輔教師等教職員工，將列入第二階段施打對象。

詳細施打時段、指定醫院及相關表件等，可至「教育局資訊中心公告系統」查詢，教育局也特別於網站首頁成立「教師疫苗資訊專區」，方便教師即時查詢資訊。安排在台南奇美醫院接種的人員，7月21日後可至「奇美醫院疫苗掛號系統」查詢，屆時以「截圖」方式攜帶前往；安排於成大醫院接種之人員，則請於安排施打前一日至「成大醫院網路掛號系統」查詢確切報到時間。

有關本週末教職人員施打疫苗，教育局長鄭新輝表示，施打時段為每半小時一次，會通知教師時間到了再來報到，避免群聚，另永康奇美周邊交通也會做好配套措施並向教師宣導。

7/20-7/23柳營奇美醫院：幼教人員（溪北）

7/25台南奇美醫院：幼教人員（溪南）

7/22、7/24成大醫院：國立學校、外縣市學校、外僑學校、實驗教育機構、特教學校

7/20-7/24部立台南醫院：中西區、北區、安平區之教育人員

COVID-19公費疫苗預約平台：https://1922.gov.tw/vas/

教育局資訊中心公告系統：https://bulletin.tn.edu.tw/ViewDetail.aspx?Bid=-1&bbid=180646

教師疫苗資訊專區：https://www.tn.edu.tw/教師疫苗資訊專區/

奇美醫院疫苗掛號系統：https://www.chimei.org.tw/opdschedule/vaccineLogin.aspx?ihosp=10

成大醫院網路掛號系統：https://service.hosp.ncku.edu.tw/Tandem/RegQueryUI.aspx?Lang

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