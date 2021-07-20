　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端4特點逼近「最好的新冠疫苗」！李秉穎：保護效果可達9成

▲▼高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗通過食藥署EUA。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

疫情指揮中心昨宣布，國產高端疫苗通過食藥署EUA（緊急使用授權），可專案製造。對此，專家也分析，高端的數據本來就「不出意料之外」，且因其4個特點與被科學家們譽為「最好的新冠疫苗」差不多，保護效果預期也會達到9成左右。

ACIP疫苗專家小組召集人李秉穎今（20）日接受資深媒體人周玉蔻專訪，提到國產高端疫苗通過EUA申請。他指出，其實主要條件就是設定不亞於AZ疫苗，而高端出來的中和抗體效價與AZ疫苗對照，信賴區間下限為3.4倍，第一個條件已經過關；第二在陽轉比例上，在一開始的數據就呈現90%以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「本來就不出意料之外」李秉穎提到，疫苗第一期試驗會與痊癒者血清平均抗體濃度去比較，以世界上效果比較好的幾家廠牌疫苗為例，包括BNT、莫德納與Novavax，相較於痊癒者血清較高，AZ則是與痊癒者差不多，至於高端的部分同樣也比血清者高。

指揮中心記者會,莊人祥,李秉穎,邱南昌。（圖／指揮中心提供）

▲ACIP疫苗專家小組召集人李秉穎。（資料照／指揮中心提供）

李秉穎提到，以AZ來說，與痊癒者血清平均效價差不多狀況下，保護力在世界平均是70%，英國上市後評估80-90%，但跟南非平均起來是70%。他指出，如果抗體跟保護力做個曲線，可以預期，若抗體高度為3.4倍，這個（高端）保護力就會超過70%，或許到80-90%，像Novavax就是90%。

李秉穎也說，Novavax跟高端還有4個特性不相上下，第一、都是蛋白疫苗，內容類似；第二、安全性好；第三、兩者都預期不會發生心肌炎或血栓等；第四、保護效果應可達9成左右。他認為，高端會再做上市研究及國外的三期臨床試驗，猜測效果應該會跟Novavax差不多。

ET快訊
20歲也收到疫苗簡訊「標準在哪？」　網揭1關鍵驚呆：今天才知
戴資穎3顆星旅館「一晚才1200元」　旅日神人曝1原因：是合
快訊／欣欣秀泰緊急「全面關閉」！　停業原因曝光
快訊／松山戶政事務所1人確診　300人「PCR結果出爐」
烟花颱風恐撲台！背後藏四大跡象　專家：讓人想起當年的「它」
「羞辱一個不夠？」網再點名1球后　翻出陰謀論：被故意擋路
第三輪收疫苗簡訊　19歲妹驚喊「收到了」！網曝2可能性
費玉清66歲為何不結婚？　張菲爆料「1怪癖」：怎毛病那麼多

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

癌症患者到底該不該打疫苗？10大QA一次看　第5點快筆記

拚726降級？專家曝1數據有隱憂　點名台北地下街「強化熱區清理」

726降級「樂觀」看待！李秉穎提但書：2週都沒發生才完全放心

疫苗登記顯示第9類「標註不見了」　鄉民慌炸：快起肖

20歲也收到疫苗簡訊「標準在哪？」　網揭1關鍵超意外：今天才知道

中學生製「台灣疫情地理資訊」秒懂即時狀況！　輸入地址找接種站

搶打莫德納疫苗！他凌晨3點衝現場　診所外排出超長人龍

影城確診連環爆　欣欣大眾百貨下午3點提前打烊消毒

LIVE／726「緩坡式降級」準備　陳時中最新說明

疫情重挫旅遊租車業！　7至9月租賃車汽燃費減半徵收、長租車不列入

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

高雄男打莫德納後8小時猝死家中 妻曝：老公允杯要解剖！結果出爐

癌症患者到底該不該打疫苗？10大QA一次看　第5點快筆記

拚726降級？專家曝1數據有隱憂　點名台北地下街「強化熱區清理」

726降級「樂觀」看待！李秉穎提但書：2週都沒發生才完全放心

疫苗登記顯示第9類「標註不見了」　鄉民慌炸：快起肖

20歲也收到疫苗簡訊「標準在哪？」　網揭1關鍵超意外：今天才知道

中學生製「台灣疫情地理資訊」秒懂即時狀況！　輸入地址找接種站

搶打莫德納疫苗！他凌晨3點衝現場　診所外排出超長人龍

影城確診連環爆　欣欣大眾百貨下午3點提前打烊消毒

LIVE／726「緩坡式降級」準備　陳時中最新說明

疫情重挫旅遊租車業！　7至9月租賃車汽燃費減半徵收、長租車不列入

M1 iPad Pro 2021 前後代比較與 iPadOS 15 動手玩

批高端通過EUA「黑箱作業」　江啟臣告發陳時中、食藥署圖利罪

金山三腳貓懷孕路倒！　休養生出「美瞳驚喜包」每天吃鱸魚哺乳

癌症患者到底該不該打疫苗？10大QA一次看　第5點快筆記

一直幫插隊的點餐！嘻小瓜受夠反映「早餐店回答傻爆眼」：直接發火

拚726降級？專家曝1數據有隱憂　點名台北地下街「強化熱區清理」

阿嬌關注吳亦凡風波…曝「同套路」！熬夜狂追八卦：他應該轉錢給我

日本超神準心測「最想當動物園哪隻動物？」看出適合你個性的工作

726降級「樂觀」看待！李秉穎提但書：2週都沒發生才完全放心

被挖醒去散步！出門那刻「床邊凝望」狂放閃　媽火：夠了你們2個

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

京站威秀7／20全面關閉消毒！

林義傑喊話總統「道歉沒用」：別馬後砲檢討體育署

戴資穎住3星飯店　網「時中體」狂酸

高端過關　館長這句話被讚「真男人」

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

怪颱烟花恐登陸北台灣　最新暴風圈侵襲率達59%

19歲妹驚喊「收到疫苗簡訊」！網曝2可能性

World Gym會員確診再加1！　長春店中鏢

「葡萄界愛馬仕」每顆破萬　在台中貴婦超市秒殺

戴資穎坐經濟艙「總統竟秒道歉」　他1句話解盲

更多熱門

相關新聞

想換高端　醫4點籲：預約到就先打

想換高端　醫4點籲：預約到就先打

中央流行疫情指揮中心19日宣布，國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，可專案製造。「國產疫苗通過緊急授權，那我要打什麼？ 」醫師林靜儀在臉書列出4點建議，希望已經在1922疫苗平台完成預約的民眾，依照原計畫接種就好，而已經接種第一劑的人，請依照各縣市公告第二劑的時間，並預約「與第一劑同品牌」的疫苗，完整打完。

北市要求京站威秀停業3天　研擬造冊做篩檢

北市要求京站威秀停業3天　研擬造冊做篩檢

網PO疫苗破壞天然抗體 　他說提醒親友下場慘了

網PO疫苗破壞天然抗體 　他說提醒親友下場慘了

徐旭東呼籲「消費券發越多錢越好｣　政府目前錢太多！

徐旭東呼籲「消費券發越多錢越好｣　政府目前錢太多！

疫苗預約系統「選不了」！他崩潰：又壞掉

疫苗預約系統「選不了」！他崩潰：又壞掉

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染疫苗

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

吳亦凡「列10點聲明」反咬網美勒索3400萬！

詹家姊妹倫敦飛東京「座位寬敞」

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

京站威秀7／20全面關閉消毒！

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面