高端4特點逼近「最好的新冠疫苗」！李秉穎：保護效果可達9成

▲高端疫苗通過食藥署EUA。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

疫情指揮中心昨宣布，國產高端疫苗通過食藥署EUA（緊急使用授權），可專案製造。對此，專家也分析，高端的數據本來就「不出意料之外」，且因其4個特點與被科學家們譽為「最好的新冠疫苗」差不多，保護效果預期也會達到9成左右。

ACIP疫苗專家小組召集人李秉穎今（20）日接受資深媒體人周玉蔻專訪，提到國產高端疫苗通過EUA申請。他指出，其實主要條件就是設定不亞於AZ疫苗，而高端出來的中和抗體效價與AZ疫苗對照，信賴區間下限為3.4倍，第一個條件已經過關；第二在陽轉比例上，在一開始的數據就呈現90%以上。

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「本來就不出意料之外」李秉穎提到，疫苗第一期試驗會與痊癒者血清平均抗體濃度去比較，以世界上效果比較好的幾家廠牌疫苗為例，包括BNT、莫德納與Novavax，相較於痊癒者血清較高，AZ則是與痊癒者差不多，至於高端的部分同樣也比血清者高。

▲ACIP疫苗專家小組召集人李秉穎。（資料照／指揮中心提供）

李秉穎提到，以AZ來說，與痊癒者血清平均效價差不多狀況下，保護力在世界平均是70%，英國上市後評估80-90%，但跟南非平均起來是70%。他指出，如果抗體跟保護力做個曲線，可以預期，若抗體高度為3.4倍，這個（高端）保護力就會超過70%，或許到80-90%，像Novavax就是90%。

李秉穎也說，Novavax跟高端還有4個特性不相上下，第一、都是蛋白疫苗，內容類似；第二、安全性好；第三、兩者都預期不會發生心肌炎或血栓等；第四、保護效果應可達9成左右。他認為，高端會再做上市研究及國外的三期臨床試驗，猜測效果應該會跟Novavax差不多。