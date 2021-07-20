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汲取0206強震經驗！花蓮設置防災公園　希望災難不要來

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察德興運動場做為防災公園。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察德興運動場做為防災公園。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮近日地震頻繁，縣長徐榛蔚非常重視防震災整備，19日前往德興運動場視察防災公園。徐榛蔚指出，德興運動場腹地廣大、停車方便，無論各體育場館、週邊空地及草坪皆可成為災難發生後之民眾避難收容區域。花蓮縣政府隨時做好準備的同時，希望災難不要來，並盼全民都能建立完整的防災意識，防患於未然。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察德興運動場做為防災公園。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，位在環太平洋地震帶的花蓮，加上海岸線長，容易有地震及颱風等複合式災害發生，所以我們應該認識天災、了解天災、預防災害，並與災害共存。近年來，花蓮不斷強化整備、救災、搶災及離災等能量，感謝慈濟、紅十字會、基督教救助協會、自來水公司、台電、中華電信與縣府各局處的溝通協調，更期許防災不應只是紙上作業，而是實際了解當災難來臨時之任務分工，且專人專責制定SOP定期演練。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察德興運動場做為防災公園。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼防災公園內設置各項服務台、物資發放區、兒童遊憩區等，提供避難鄉親安全舒適的空間。

花蓮縣政府自2018年0206花蓮強震後，即參考國內外設置防災公園之理念，於花蓮縣人口稠密處選定具有開放空間及緊急救援道路之大型避難場所籌備設置防災公園，以應發生重大災變時，將可做為避難收容、救災作業整備、指揮及復原重建之防災據點。以109年1月花蓮縣平均人口密度每平方公里70人做為檢視基準，花蓮市人口密度每平方公里3,513人，已超過花蓮縣平均人口密度10倍以上，並為人口最為密集城市，因此規劃於德興運動場設置花蓮縣防災公園。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察德興運動場做為防災公園。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣防災公園分為室內收容區（花蓮縣立體育場）及戶外收容區（德興大草坪），縣府團隊在吸收0206地震救災經驗後，結合民間力量規劃更全面性的收容空間，其中包括警政服務台、戶政服務台、健保服務台、物資發放區、兒童遊憩區等，在開設後除提供民眾飲食等物資外，現場亦可協助民眾辦理身分證件等服務，在天災期間提供避難鄉親安全舒適的空間。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚視察德興運動場做為防災公園。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府也在收容區出入口建置識別系統，確實掌握進出人員名單，並在各處出入口安排工作人員把關，確保避難民眾的安全及隱私，並同步整合收容區、醫院及花蓮縣災害應變中心資訊，協助民眾在災害來臨儘速找到失聯親屬的位置。

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